PSG : Kylian Mbappé a insulté Neymar, Mauricio Pochettino est intervenu !

Après la petite brouille entre Kylian Mbappé et Neymar, Mauricio Pochettino s’est entretenu avec les deux joueurs, qui se sont ensuite expliqués.

Tout va bien ! C’est le message martelé par le Paris Saint-Germain, après un week-end où les propos de Kylian Mbappé sur la touche, à destination de Neymar, ont fait beaucoup de bruit. Ander Herrera l’assure, il n’y aucun problème entre le Français et le Brésilien.

«Depuis que je suis à Paris, si j’ai vu une relation spéciale au club, c’est bien entre Mbappé et Neymar. Et rien n’a changé, explique le milieu de terrain espagnol. Pendant le match, tout le monde veut marquer, tout le monde veut faire la passe, ce sont des choses qui arrivent.

Neymar et Mbappé, ils se chambrent, ils se font des blagues. Ici, il y a une telle pression que les choses sont surdimensionnés. Les gens aiment raconter des histoire à propos du PSG, des histoires plus négatives que positives.

Quand je vois certaines choses qui sortent, je me dis que ce n’est pas possible. Il faut les prendre en s’amusant. Si j’ai un petit problème avec Paredes, personne ne s’en aperçoit, mais là c’est Kylian et Ney…»

Mauricio Pochettino a ensuite tenu le même discours, en ajoutant qu’il était intervenu auprès des deux joueurs pour calmer le jeu.

«Ce sont des gars fantastiques, ce sont des compétiteurs, plaide l’entraîneur argentin.Comme Ander l’a dit, ce sont des choses qui peuvent arriver. Ils veulent marquer quand ils sont sur le terrain.

Mais il faut vite passer à autre chose. J’ai parlé avec eux individuellement, et les deux joueurs se sont parlé. Vous avez vu qu’ils rigolaient ensemble à l’entraînement. Parfois, certaines choses font beaucoup de bruit par rapport à ce qu’il se passe en réalité.»