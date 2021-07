Propos homophobes de DaBaby : «Je ne reconnais vraiment pas la personne», Dua Lipa choquée

Dua Lipa a affirmé être «surprise et horrifiée» par les commentaires de son ancien collaborateur DaBaby, lequel a été vivement critiqué pour ses propos jugés homophobes durant le concert Rolling Loud Miami ce week-end.

Le rappeur, de son vrai nom Jonathan Kirk, fait en effet l’objet d’une controverse après avoir lancé à la foule ce dimanche :«Si vous n’êtes pas venu ici aujourd’hui avec le SIDA… brandissez la lampe de vos téléphones. (…) Les gars, si vous ne s**** pas de b*** dans un parking, brandissez la lampe de vos téléphones.»

Dua Lipa, qui a travaillé avec le rappeur sur le remix de son single «Levitating» en 2020, a tenu à partager son indignation sur les réseaux sociaux, affirmant qu’elle ne soutenait pas les propos tenus par l’artiste.

«Je ne reconnais vraiment pas la personne avec qui j’ai travaillée» a-t-elle déclaré sur son compte Instagram. «Je sais que mes fans connaissent mes opinions et savent que je soutiens la communauté LGBTQ+. Nous devons être solidaires et tenir tête à l’ignorance et aux préjugés qui entourent le SIDA.»

Il y a quelques jours, l’organisation caritative «UK HIV and Aids charity Terrence Higgins Trust» (THT) a répondu aux commentaires de DaBaby en les qualifiant d’étroit d’esprit, insistant sur le fait que ses mots perpétuaient des stéréotypes négatifs sur le SIDA.

Le rappeur a toutefois tenu à se défendre sur ses réseaux sociaux, déclarant dans une série de vidéos que les gens ont tirés ses mots hors de son context.

«Quand je donne un concert, c’est pour les gens présents à ce concert» a-t-il confié. «Les gens qui regardent un petit clip de six secondes ne peuvent pas vraiment comprendre. (…) Venez à mes concerts, que vous soyez un tueur, gay ou hétéro.»

Restez informés — Recevez l’essentiel de l’actualité 100% people en continu sur Wathssap avec «Afrique Showbiz»! Rejoignez-nous en cliquant ici