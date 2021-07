Prolongation du contrat de Lionel Messi : Xavi a donné son pronostic sur son avenir

Libre de tout contrat depuis ce jeudi, Lionel Messi n’a pas encore annoncé dans quel club il évoluera la saison prochaine.

De son côté, Xavi a sa petite idée sur la question. Comme l’ancien capitaine l’a avoué lui-même, il voit Lionel Messi signer un nouveau contrat au FC Barcelone.

«La situation de Lionel Messi ? Ce sont des circonstances du marché, il faut attendre. J’imagine qu’il discute avec le club et le président. Je souhaite le meilleur à Leo, en tant qu’ami et en tant que culé. Je lui souhaite de continuer au Barça, en espérant que cela puisse être annoncé le plus tôt possible. Si je devais parier, je dirais qu’il va rester au club. Même si, dans le football, on dit beaucoup de choses, je dirais qu’il va continuer. Leo a besoin du Barça et le Barça a besoin de Leo. Il est heureux à Barcelone, il y a été toute sa vie. Je parie qu’il va prolonger», a confié Xavi lors d’une interview rapportée par Mundo Deportivo.

Profitez à 100% Rejoignez-nous maintenant et ne manquez plus jamais les bonnes infos, source de bonnes humeurs. C'est gratuit ! REJOIGNEZ-NOUS SUR TELEGRAM