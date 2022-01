Prissy la Dégameuse : l’époux de l’animatrice lui rend un bel hommage

Comme en 2019 en Égypte, l’artiste guinéen Moussa Kaba alias «Grand P» et son manager ont fait le voyage pour le Cameroun, pour aller soutenir le Syli national, qui participe à la 33ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations. Le chanteur a publié les photos de son départ de Conakry, secouant la Toile.

Depuis ce lundi matin, l’artiste guinéen Moussa Kaba alias «Grand P» et son manager ont pris l’avion depuis Conakry en direction du Cameroun. Le mari de la «go bobaraba» ivoirienne Eudoxie Yao a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux. Il a posté quelques photos de leur départ avec la légende suivante : «Destination Cameroun». Un post qui a créé une vive polémique au sein de ses followers et des supporters du Syli national de Guinée. Il est reproché à «Grand P» d’avoir porté une malchance à cette sélection, en 2019, en Égypte, où l’équipe a été éjectée en huitième de finale par l’Algérie (0-3).

«J’ai commencé à prendre peur encore, parce que la dernière fois, quand tu es allé pour soutenir le Syli national en Égypte, il a perdu. Ça va, c’est juste une blague», a ironisé Bouba Sow, avec des émojis mort de rire. «Dis aux joueurs que nous voulons la coupe», a fait savoir Diadia Mishel. «Simbo, cette fois-ci ne dit pas combien de buts pour la Guinée. Reste dans la chambre et travaille pour nous, car il y a d’autres simbo (marabouts) au Cameroun. Pardon, j’ai peur. En plus y a quelqu’un ici qui attend que tu dises combien la Guinée va gagner», se moque Dartagnan Camara.

«Vous dites qu’il est un petit artiste, mais il progresse. Vous voyez comment il est devenu international. Il vit mieux que certains d’entre nous, Eeeehhh!!! Mes chers frères et sœurs arrêtons ça et aimons nous les uns et autres», a conseillé Konaté La Gnalén Camara. «Grand P, en rentrant il faut revenir avec la coupe dé, sinon tu risques de te retrouver là où Doumbouya a proposé aux joueurs (formations militaires)», prévient Real Oli.