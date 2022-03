Premier League : la liste des joueurs les mieux payés enfin connue

Ce lundi, le média britannique The Sun a établi une liste des 10 joueurs les mieux payés de Premier League. On retrouve 5 joueurs de Manchester United dans cette liste, avec notamment Cristiano Ronaldo tout en haut du classement.

La Premier League est le championnat le plus suivi au monde, et c’est normal qu’il attire certains des meilleurs joueurs de la planète. Et pour s’offrir de tels talents, les clubs anglais n’hésitent pas à sortir le chéquier pour offrir de très gros salaires. Ce lundi, The Sun a publié un classement des joueurs les mieux payés dans l’élite anglaise au cours de la saison 2021-2022.

Et surprise, 5 joueurs de Manchester United figurent dans le top 10. Malgré leur gros investissement, les Red Devils vont quand même terminer la saison sans trophée. En tête du classement, on retrouve Cristiano Ronaldo. Le quintuple Ballon d’Or touche un salaire hebdomadaire de 510 000£, soit environ 606 900 euros.

La deuxième place est occupée par Kevin De Bruyne, avec 400 000£ par semaine (environ 476 100 euros). David De Gea complète le podium. Le portier des Reds Devils émarge à 375 000£ par semaine, soit environ un salaire de 446 300 euros.

Romelu Lukaku hors du top 5

Dans la suite du classement, à la 5è place, on retrouve la nouvelle recrue de Manchester United Jason Sancho, qui touche 350 000£ à la semaine (416 600 euros). Il devance Raphaël Varane et ses 340 000 £ par semaine, soit 404 700 euros. En sixième position, on retrouve Romelu Lukaku et ses 325 000£ hebdomadaire (386 900 euros).

Derrière lui, Raheem Sterling et Jack Grealish sont ex-aequo. Les deux joueurs de Pep Guardiola sont payés 300 000£ à la semaine (environ 357 100 euros). Ils sont suivis par Paul Pogba (29 ans, MU) et N’Golo Kanté (30 ans) qui émargent à 290 000£ par semaine, soit 345 200 euros.