Premier discours de Lionel Messi en tant que joueur du PSG

Lionel Messi a prononcé un discours d’ouverture lors de sa première conférence de presse en tant que joueur du PSG. L’Argentin a remercié le club français et les supporters pour leur traitement lors de ces premiers jours en tant que footballeur de l’équipe de France.

C’était le premier discours complet de Lionel Messi :

«Pour apprécier les paroles du président, pour dire que je suis très heureux, tout le monde connaît mon départ de Barcelone il y a quelques jours, où c’était très dur car cela fait de nombreuses années et le changement est difficile après si longtemps, mais dès en arrivant ici, le bonheur est immense, je suis très impatient et très excité de commencer à m’entraîner.

Je veux que cela se produise rapidement, même si j’en ai beaucoup profité dès le premier jour avec ma famille et mon peuple, mais je veux commencer à m’entraîner car j’ai hâte de rencontrer mes coéquipiers et le staff technique et d’entamer cette nouvelle étape.

Je tiens à remercier le président, Leonardo et tout le club pour la façon dont ils m’ont traité dès le premier jour de la publication de la déclaration du Barça, comment ils se sont rendus disponibles, avec quelle rapidité et facilité ils l’ont fait en si peu de temps, une période très difficile situation et la façon dont nous l’avons réglée si rapidement n’a pas été facile, je tiens à remercier le traitement.

Je suis heureux d’être ici, très excité, j’ai l’illusion et l’envie de continuer à gagner, c’est pourquoi je viens dans ce club car il est ambitieux. Je vois le staff et l’équipe et je vois que nous sommes prêts à essayer de tout gagner.

Mon objectif est de continuer à grandir, à faire des pas et à gagner des titres. C’est pourquoi je viens dans ce club et j’espère que nous pourrons l’obtenir. Je tiens à remercier les Parisiens, mon arrivée a été folle, c’était surprenant.

S’il fallait autre chose pour le rendre heureux, la réception l’a complété, je suis sûr que nous allons beaucoup profiter de ce moment ensemble et nous allons nous battre pour les objectifs de ce club. J’ai hâte de commencer et je tiens à remercier à nouveau le président et Leonardo, je suis très excité d’être ici et de tout commencer.»