«Pourquoi ma carrière musicale a été un désastre», Omotola s’ouvre pour la première fois après 16 ans

L’actrice au visage frais de Nollywood, Omotola Jalade Ekiende, a expliqué plus en détail pourquoi sa carrière musicale n’a jamais décollé 16 ans après avoir abandonné son premier single «Gba».

Dans une interview avec City 105.1FM, Omotola a déclaré : «La musique était l’un de mes points forts, c’était le cas. Je pense que les gens trouvent juste un peu difficile d’accepter des acteurs qui se lancent dans la musique et ce n’est pas seulement au Nigeria, c’est partout dans le monde.

Si vous remarquez, des gens comme Tyrese ont eu du mal pendant une minute avant de mettre les pieds dans le jeu. Il y a tellement d’acteurs qui sont en fait des chanteurs très talentueux, mais les gens acceptent les musiciens qui se lancent dans la comédie plus rapidement que les acteurs qui se lancent dans la musique.

Ma musique était très bonne. Beaucoup de gens au fil du temps, après tout le train en marche de suivre les gens pour dire ‘pourquoi chante-t-elle’, maintenant la plupart d’entre eux ont écouté mes albums et ils sont maintenant comme ‘Oh mon dieu, ta musique était bonne’.

(Laissez-moi vous choquer) J’ai signé chez Universal. J’étais l’un des premiers artistes avant même beaucoup de musiciens. Tu te souviens que je suis allé aux Grammys ? Je pense que j’étais le premier jeune artiste qui était aux Grammys et j’ai été invité.

Alors maintenant, avec le recul, je suis en fait très en colère contre moi-même parce que je me demande pourquoi n’ai-je pas poursuivi cela davantage ? Pourquoi ai-je cédé ? Parce qu’en fait, j’ai été accepté plus internationalement qu’au Nigeria. Je ne vais pas dire que cela m’a découragé, je pense que j’en suis juste arrivé à un point où j’en étais dans une certaine mesure et j’ai mis mon énergie dans d’autres choses. Maintenant, avec le recul, je n’aurais pas dû faire ça parce que j’ai en fait très bien commencé.

Je gagne encore beaucoup d’argent avec ma musique. Au moins, j’avais deux albums et maintenant beaucoup de gens y sont retournés et l’écoutent maintenant parce que maintenant c’est sur toutes les plateformes et maintenant ils ont le temps de l’écouter calmement et d’aller, ‘en fait c’était vraiment bien.»

Lorsqu’on lui a demandé si elle prévoyait de sortir de la nouvelle musique en permanence, Omotola a déclaré qu’elle était une personne créative et qu’elle le ferait probablement, mais pas de manière commerciale.

