Pourquoi le FC Barcelone est le club le plus difficile et exigeant au monde selon Xavi

Xavi l’a vécu en tant qu’équipe de jeunes, il a dû le vivre en tant que joueur de l’équipe première et, maintenant, il le vit en tant que directeur technique.

Au FC Barcelone, il suffit non seulement de gagner. Les culés exigent des triomphes, mais aussi contrôlent et aiment. Ils demandent quoi et comment.

Pour cette raison, quand on comprend le champion du monde, le Barça est le club le plus difficile et le plus exigeant au monde. Encore plus que le Real Madrid, où ce qui compte vraiment, c’est le résultat final. Là, la forme passe au second plan.

«Le Barça est le club le plus difficile au monde. C’est parce qu’en plus de gagner, il faut bien jouer. Nous ne sommes pas satisfaits. Nous sommes comme ça, les Catalans, les Catalans. On est très exigeant et ça ne vaut pas le coup avec ça (avec gagner). Il gagne 1-3 à Villarreal, la première victoire de l’équipe à l’extérieur, et il semble qu’il en sache peu (…)

Ici (à l’intérieur de l’équipe) il en sait beaucoup. Dans le vestiaire, cela ressemblait à un titre, et sur le banc aussi. Nous attachons beaucoup d’importance et de valeur à la victoire à Villarreal. C’est une équipe de Champions, très travailleuse, avec un super coach. Et ce ne sera facile pour aucune équipe de gagner à La Cerámica».

«Mais les exigences du Barça sont très bonnes, c’est pourquoi nous nous entraînons et nous voulons nous améliorer dans le jeu. Nous sommes conscients que dans de nombreuses phases du jeu, nous n’étions pas en contrôle avec le ballon. C’est l’exigence du meilleur club du monde et du club le plus exigeant et difficile au monde, qui est le Barça».