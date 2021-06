Pour passer le balai : Barcelone hâte le nettoyage de son campus et ce sont eux qui sont visés

Après avoir incorporé quatre footballeurs pour la saison prochaine, l’équipe d’entraîneurs et la direction de Barcelone se concentrent désormais sur le nettoyage de l’équipe, car la masse salariale est complétée par 32 joueurs et ils doivent la réduire pour réduire les dépenses. Qui partent ?

Barcelone a clôturé l’arrivée de quatre renforts pour la saison prochaine, après avoir intégré Sergio Agüero, Eric García, Emerson Royal et Memphis Depay, et en attendant de finaliser le renouvellement de Lionel Messi l’effectif passe à 32 joueurs, de sorte que le DT Ronald Koeman et la direction dirigé par Joan Laporta, il est urgent de raccourcir la liste pour réduire les coûts.

De plus, la Liga impose une limite de 25 jetons, en plus du plafond salarial, recommandant que les salaires des footballeurs ne dépassent pas 70 pour cent des revenus du club, et il y a quelques jours Laporta a avoué qu’aujourd’hui les salaires de l’équipe s’enregistrent le «110%».

Comme le rapporte Mundo Deportivo Todibo est l’un des premiers qui sonne à sortir et Nice est prêt à le prendre pour 8,5 millions d’euros. Aleñá et Wagué sont revenus de leurs missions respectives et leur avenir est incertain.

En revanche, Barcelone cherchera à échanger des joueurs sur le marché des transferts et négocie avec Manchester City pour Sergi Roberto et Dembélé, tandis que les intéressés par les Citizens sont Cancelo, Marhez, Laporte et Bernardo Silva. Jordi Alba s’intéresse à l’Inter et les Blaugrana lorgnent sur Bastoni, Brozovic, Skriniar et Lautaro Martínez.

Enfin, il faudra voir ce qui se passe avec le Danois Martin Braithwaite, qui pourrait obtenir un bon chiffre s’ils parviennent à le vendre, malgré le fait que le footballeur ne veuille pas y aller.