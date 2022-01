Pour la deuxième fois, Cameroun organise la Coupe d’Afrique des Nations de Football

Après de multiples glissements de dates, expression des inquiétudes de la CAF (Confédération africaine de football) et d’innombrables missions d’inspection, le Cameroun va finalement organiser, et ce pour la 2ème fois, après l’édition de 1972, la 33ème Coupe d’Afrique des nations de football, laquelle se déroulera du 9 janvier au 6 février2022.

Le Cameroun est indéniablement l’un des plus grands pays d’Afrique en matière de football. Avec cinq succès, en 1984, 1988, 2000, 2002 et 2017, les Lions Indomptables font partie des nations les plus titrées, juste derrière l’Égypte (7 victoires).

Malgré la succession de reports, dont les principales raisons étaient entre autres : le non achèvement des travaux de construction des différentes infrastructures (routes, stades, hôtels, hôpitaux),la conséquence directe du Coronavirus, le pays de Roger Milla et de Samuel Eto’o a l’insigne honneur d’organiser, avec à l’affiche 24 pays participants, la Coupe d’Afrique des Nations qui est le plus grand évènement sportif du continent et la troisième compétition de football la plus importante au monde après la Coupe du monde de la FIFA et le Championnat d’Europe de l’UEFA.

«Je ne sais pas si un autre pays a déjà souffert comme le nôtre, pour abriter ce grand rendez-vous sportif qu’est la Coupe d’Afrique des Nations de football. J’accuse beaucoup plus nos gouvernants, car notre équipe nationale de football a toujours participé et même remporté, à plusieurs reprises, ce trophée. Alors, trois questions brûlent mes lèvres, elles sont celles de savoir : Pourquoi le football africain est-il méprisé ? Cette CAN sera-t-elle « sucrée », avec ce climat de tension qui règne dans certaines localités du pays ? Pourquoi attendre à la dernière minute, pour lancer tous les chantiers de construction des infrastructures routières, sportives, hôtelières, sanitaires, … ? A cette allure, peut-on continuer à croire aux discours/promesses des autorités ?», s’interroge Blaise Dina, amoureux de football.

«C’est après la cérémonie d’ouverture, suivie de la première rencontre de cette grand-messe du football continental, qui opposera le Cameroun au Burkina Faso, que les Camerounais, parmi lesquels, je suis, pourrons dormir tranquille. Ce trophée restera-t-il ici ? Pour ma part, c’est un gros morceau difficile à croquer», a-t-il ajouté.

Il n’est pas superflu de rappeler que depuis sa création en 1957, la Coupe d’Afrique des nations est devenue, au fil des éditions, la compétition majeure du continent africain.

Officiellement Coupe d’Afrique des nations Total Energies (nom lié au sponsor) et parfois abrégée en CAN, est organisée par la Confédération africaine de football (CAF) tous les deux ans. À partir de 2013, la CAN continue d’avoir lieu tous les deux ans, mais elle est organisée les années impaires afin d’éviter qu’elle se dispute la même année que la Coupe du monde de football.