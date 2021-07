Position de Joshua Kimmich : à quelle place joue-t-il sur le terrain ?

Joshua Kimmich fait partie des joueurs du moment. Ses caractéristiques sont uniques. Un mélange parfait entre le cœur, la griffe et la qualité, qui font de lui sans aucun doute l’un des meilleurs footballeurs du monde.

À l’âge de 20 ans, Joshua Kimmich a trouvé la grande opportunité que souhaite chaque enfant qui rêve d’être footballeur ; laissez l’un des plus grands clubs du monde frapper à votre porte. Et c’est ce qui s’est passé avec le bon vieux Joshua, qui a vu venir à lui l’opportunité d’aller dans un endroit génial et il n’allait pas la rater.

Sa grande performance et son adaptation au poste d’arrière droit ont été présentées comme une opportunité unique tant pour le joueur que pour l’équipe.

Le club savait que Philipp Lahm prendrait sa retraite à la fin de la saison 2016/2017 (la deuxième de Joshua au Bayern) et le joueur a trouvé le moyen de gagner des minutes.

Il n’y a pas de footballeur plus polyvalent que l’Allemand Joshua Kimmich, qui a montré au FC Bayern Munich et en équipe nationale d’Allemagne qu’il peut être efficace à divers postes. Maintenant, Niko Kovac l’a placé comme milieu de terrain et «Los Bávaros» a réussi à redresser la barre.

Au fil des années, le jeune footballeur allemand a quitté l’arrière droit et est passé au poste de milieu de terrain, ce poste dans lequel il a fait ses premiers pas mais dans lequel il n’avait plus travaillé depuis plusieurs années. Kimmich est revenu à la position de «6», comme on appelle le milieu de terrain en Allemagne, et le Bayern a obtenu des résultats immédiats.

Quel poste occupe Joshua Kimmich ?

Joshua Kimmich est un milieu de terrain avec des caractéristiques offensives et défensives, qui est en charge de la configuration du jeu plus que tout. À ses débuts au Bayern Munich, il travaillait comme arrière droit, mais sa position changeait.

Joshua Kimmich : Sa carrière de professionnel

Joshua Kimmich a fait ses débuts en tant que footballeur professionnel à Leipzig. Cependant, cela n’a pas duré longtemps, puisque seulement 2 ans plus tard, il a réussi à atteindre ni plus ni moins que le Bayern Munich, l’équipe à laquelle il appartient actuellement.

Joshua Kimmich : Tournois qu’il a gagnés

– Bundesliga : 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-2021 (Bayer Munich)

– DFB-Pokal : 2015-16, 2018-19, 2019-20 (Bayer Munich)

– DFL-Supercup : 2016, 2017, 2018, 2020 (Bayer Munich)

– UEFA Champions League : 2019-20 (Bayer Munich)

– Super Coupe de l’UEFA : 2020 (Bayer Munich)

– Coupe du Monde des Clubs de la FIFA : 2020 (Bayer Munich)

– Championnat d’Europe des moins de 19 ans de l’UEFA : 2014 (Équipe nationale d’Allemagne des moins de 19 ans)

– Coupe des Confédérations de la FIFA : 2017 (Équipe nationale d’Allemagne)

Joshua Kimmich: Combien de matchs a-t-il joué pour son équipe nationale

Joshua Kimmich a été convoqué pour la première fois dans sa sélection en 2016, ce qui s’est produit sans interruption jusqu’à aujourd’hui. Avec le maillot de sa sélection, il a joué 59 matchs, dans lesquels il a marqué 3 buts.

Valeur marchande de Joshua Kimmich

Selon Transfermarket, la valeur de son pass est d’environ 90 millions d’euros.

Valeur nette de Joshua Kimmich

D’après ce qui peut être calculé, on estime que la valeur nette de N’Golo Kanté est de 42 millions d’euros.

Profitez à 100% Rejoignez-nous maintenant et ne manquez plus jamais les bonnes infos, source de bonnes humeurs. C'est gratuit ! REJOIGNEZ-NOUS SUR TELEGRAM