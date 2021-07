Pop Smoke : la version Deluxe de son album «Faith» est déjà disponible

Afin de célébrer ce qui aurait dû être le 22e anniversaire de Pop Smoke, son équipe a décidé de dévoiler 4 titres inédits du feu rappeur, livrant dans la foulée une édition Deluxe du second album posthume de l’artiste.

Le 20 juillet aurait dû être un jour placé sous le signe de la fête pour l’entourage de Pop Smoke. C’est en effet à cette date que le feu-rappeur aurait dû souffler ses 22 bougies.

A défaut, pour commémorer la mémoire du Big Woo, son cercle proche a décidé de publier 4 titres supplémentaires, venant se greffer au projet Faith dévoilé il y a quelques jours de cela.

Les morceaux sont les suivants : Questions (déjà connu sous le nom de Letter 2 Chinx), Run Down en featuring avec G Herbo et OnPointLikeOP, Money Man en featuring avec Killa et enfin Defiant, profitant de la participation de Dread Woo et TRAVI.

Dans la foulée, le PDG de Victor Victor Worldwide Steven Victor s’est fendu d’un message pour évoquer une autre fournée à venir d’ici quelques jours, afin de contenter les fans de Smoke restés sur leur faim avec Faith : «C’est pour les fans de la première heure, nous avons décidé de livrer 4 titres ce soir, en attendant la suite le 30 juillet.»

Il semblerait donc que d’autres morceaux soient attendus sous peu, marqués par les participations de Fivio Foreign ou encore French Montana pour ne citer que ceux-là.

Avec Booskap