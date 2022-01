Pierre Niney a-t-il effleuré la porte de la mort?

Le comédien français Pierre Niney a révélé avoir frôlé la mort lors du tournage du film L’Odyssée, dans une interview accordée à Konbini en septembre 2021.

Pierre Niney a frôlé la mort

Sorti en 2016, le film L’Odyssée narre l’histoire vraie de l’officier de la Marine nationale et explorateur océanographique Jacques-Yves Cousteau, qui est à l’origine du scaphandre autonome (engin qui permet de respirer sous l’eau). Interprété par Lambert Wilson, Pierre Niney, lui, joue son fils, Philippe Cousteau. Également plongeur sous-marin, il disparaît tragiquement lors d’un accident d’amerrissage d’hydravion.

Un destin qui a peut-être porté malchance à son interprète. En effet, lors d’une interview pour le média Konbini en septembre 2021, Pierre Niney a révélé avoir frôlé la mort lors du tournage du film : «Pour L’Odyssée on est allés en Antarctique, en équipe très réduite sur un semi brise-glace. Et on a tous failli décéder» , s’est-il exprimé.

L’équipe coincée «dans une tempête»

L’acteur de 32 ans raconte : «On s’est retrouvés coincés dans une tempête avec 180 km/h de vent qui n’était pas prévue, et des icebergs décrochés du continent de glace, donc des icebergs absolument partout et un capitaine qui est resté 48 heures à la barre, sans passer le relais, parce qu’il voulait prendre la responsabilité si jamais il y avait un accident» .

Un moment «vraiment cauchemardesque» pour le comédien qui ne semble déjà pas vraiment apprécier le bateau. Il explique avoir été sous Nautamine (un antihistaminique qui traite le mal des transports) lors des scènes de tournage en mer : «Je ne comprenais plus rien, c’était vraiment… Le bateau se retournait tellement qu’il y avait la couchette, le mur du bateau, et en fait je me réveillais sur le mur et non plus dans la couchette tellement le bateau il penchait, alors que c’était un énorme bateau ! Et tu te réveillais sur le mur en te disant Je suis où là ?! Et bam tu retombais dans le lit !» .

L’acteur a révélé à Paris Match que même le capitaine du navire a eu peur sur le moment, «Vingt-cinq ans que je viens ici, jamais vu ça. Je vais peut-être songer à m’arrêter, à épouser ma compagne et à lui faire des enfants» , lui aurait-il dit. Il termine sur une note un peu plus joyeuse : «Le calme revenu, nous avons mis de la musique et dansé sur le pont, heureux d’être vivants et, surtout, de partager cette épopée».

Pierre Niney n’est pas prêt d’oublier ce moment !