Peu importe ce que dit Florentino : Gareth Bale a déjà décidé de son avenir au Real Madrid

Selon «El Chiringuito», l’attaquant gallois veut remplir la dernière année de son contrat avec le Real Madrid, puis chercher une nouvelle aventure dans sa carrière sportive.

A quelques semaines du début de LaLiga Santander, Gareth Bale a défini son avenir au Real Madrid. Selon ‘El Chiringuito’, le joueur gallois veut remplir la dernière année de son contrat qu’il a laissé au Santiago Bernabéu et ensuite penser à de nouvelles aventures.

L’attaquant merengue n’a pas en tête de changer d’équipe, malgré le fait que plusieurs clubs l’aient interrogé sur ses services, pensant que le président Florentino Pérez pourrait le vendre avant de le voir partir gratuitement en milieu d’année prochaine.

«L’intention de Gareth Bale et la connaissance que le Real Madrid a de ses intentions est qu’il veut remplir cette année de contrat et ensuite entreprendre une nouvelle aventure», a déclaré José Luis Sánchez du programme sportif susmentionné à la télévision espagnole.

Toujours selon la source précitée, le staff technique du Real Madrid sait que Bale a été irrégulier ces dernières saisons. Cependant, à un moment donné de la campagne 2021-2022, le «Cardiff Express» pourrait s’avérer important pour les plans de Carlo Ancelotti.

Le joueur gallois, avec un salaire annuel net d’environ 15 millions d’euros par saison, met fin à son contrat cette saison à l’âge de 32 ans. Il est arrivé au Real Madrid lors de l’année universitaire 2013/14 et est passé du plus au moins avec des moments inoubliables comme ses buts en finale de la Ligue des champions et de la Copa del Rey contre Barcelone.

Cependant, son irrégularité, ses blessures et sa campagne erratique en 2019/20, ont provoqué son prêt à Tottenham. Dans le club anglais, il n’a pas bénéficié de toute la continuité qu’il aurait souhaité. Par intermittence dans les alignements, il a participé à une vingtaine de matchs et inscrit 11 buts.

Il n’a pas convaincu José Mourinho et Ryan Mason, non pas à cause de leurs statistiques, mais à cause de leur coût salarial élevé, qui ne finit pas de convaincre avec tous ces chiffres.

Plus tard, avec le Pays de Galles, il atteint les huitièmes de finale du Championnat d’Europe sans grand éclat. Il n’a pas encore repris l’entraînement et, s’il reste, il pourrait générer un problème au Real Madrid, qui avec Vinícius, Militao et Rodrygo, sans compter Kubo, a déjà couvert les trois postes extra-communautaires.