Paul Pogba capturé à la fête d’anniversaire de Burna Boy à Miami (photos)

La star du football, Paul Pogba s’est envolé de son pays d’origine, la France, juste pour honorer la fête d’anniversaire de l’icône de la musique nigériane, Burna Boy.

Le musicien a fêté ses 30 ans le 2 juillet et pour rendre l’expérience plus saine, il a organisé une grande fête.

Des photos et des vidéos ont été aperçues indiquent que Pogba est vraiment allé à Miami pour montrer un amour massif à Burna Boy.

Paul Pogba of France and Manchester United flew to Miami to celebrate his brother, as it should be..

Burna boy's Birthday Party about to be lit with dance moves💃🕺🕺 pic.twitter.com/GLAmmXYTDo

