Paul McCartney : l’ex-membre des Beatles demande à ses fans de se faire vacciner

Sur ses réseaux sociaux, Paul McCartney a encouragé ses fans et ses abonnés à se faire vacciner au plus vite contre le coronavirus.

Le légendaire musicien est effectivement l’une des dernières stars à avoir lancé un appel à la vaccination, partageant une image de lui en train d’obtenir sa première dose.

«Soyez cool. Faites-vous vacciner.» a-t-il écrit en légende. Paul avait déjà évoqué son envie de se faire vacciner en décembre dernier, lorsque la campagne de vaccination a débuté.

«Je pense que nous allons surmonter tout ça» avait-il déclaré à l’époque. «Et je suis ravi d’apprendre que le vaccin est prêt, je me ferais vacciner dès que je le pourrai.»

Par ailleurs, le docu-série de Paul, «McCartney 3,2,1» sera disponible sur Disney+ fin août. Ce projet retracera la carrière du musicien en profondeur en compagnie du producteur Rick Rubin.

Le synopsis est le suivant : «Dans cette série de six épisodes qui explore la musique et la créativité de manière unique et révélatrice, vous serez au premier rang d’une conversation intime entre Paul et Rick à propos de la composition, des influences et des relations personnelles qui ont inspiré leurs chansons les plus iconiques et font désormais partie de la bande-son de nos vies.»

«McCartney 3,2,1» est d’ores et déjà disponible sur le service de streaming Hulu mais sortira internationalement sur Disney+ le 25 août.