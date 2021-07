Paris : un suspect présenté à la justice pour «homicide volontaire» sur un jeune autiste

Un homme de 21 ans doit être présenté dimanche à la justice en vue d’une mise en examen pour le meurtre de Kelyan Nsan-Nwet, jeune autiste de 22 ans retrouvé mort à Paris dans la nuit du 8 au 9 juillet, a-t-on appris auprès du parquet et de source proche du dossier.

Selon plusieurs médias, le jeune homme, qui était sous tutelle et avait disparu depuis le 4 juillet, avait été retrouvé sans vie dans une tente installée sous le métro Jaurès, dans le 19e arrondissement, où sont regroupés des marginaux toxicomanes.

Les investigations avaient initialement été ouvertes pour «recherches des causes de la mort», le corps du jeune homme, qui vivait dans le quartier avec sa famille, ne présentant pas de signes manifestes d’un possible homicide, selon une source proche du dossier.

Des témoignages du voisinage, notamment parmi les personnes toxicomanes évoluant dans le quartier, ont ensuite conduit à l’interpellation d’un suspect vendredi.

En parallèle, des expertises toxicologiques et anatomopathologiques ont été ordonnées pour déterminer la cause du décès, encore non dévoilée. La police judiciaire parisienne a été chargée de l’enquête.

Le parquet de Paris a indiqué dimanche avoir ouvert une information judiciaire pour «homicide volontaire». Le ministère public a requis la mise en examen du suspect et son placement en détention provisoire.

