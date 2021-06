Paris Hilton a longtemps eu pour seul objectif d’atteindre le milliard de dollars

Malgré une fortune déjà plus que confortable, Paris Hilton a longtemps rêvé d’une seule chose : atteindre le milliard de dollars.

Auparavant, l’héritière de l’empire hôtelier qui porte son nom ne s’imaginait pas lever le pied sans parvenir à cette fin. Mais depuis, les choses ont quelque peu changé.

«C’était un tel but pour moi parce que je n’étais pas heureuse dans ma vie personnelle. Et aussi, juste le fait d’avoir traversé ce que j’ai traversé, j’ai toujours vu l’argent comme un synonyme de liberté et d’indépendance et un moyen de ne pas être contrôlée. Et je pense que c’est pourquoi je me suis uniquement concentrée sur ça dans la vie. Et maintenant que je suis incroyablement heureuse et amoureuse dans ma vie personnelle, je ne suis plus autant intéressée par les milliards. Je suis plutôt intéressée par des bébés», a-t-elle expliqué dans un épisode du podcast Just For Variety. Néanmoins, Paris Hilton n’a pas totalement perdu le goût des billets verts.

Elle ne perd pas le nord

La star est actuellement fiancée à l’homme d’affaires Carter Reum et les préparatifs de leur mariage vont bon train. D’ailleurs, la préparation du grand jour va donner lieu à une docu-série baptisée Paris in Love qui sera diffusée par Peacock.

Si la star de 40 ans a su monétiser sa jeunesse délurée avec The Simple Life, puis ses malheurs avec This Is Paris, la docu-série diffusée sur YouTube en début d’année, elle compte bien en faire autant avec son bonheur enfin trouvé. Et avec un peu de chance, elle deviendra milliardaire tout en fondant une famille et réalisera ainsi tous ses rêves !