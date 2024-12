Panne mondiale pour Meta : Facebook, Instagram et WhatsApp hors service

Ce mercredi 11 décembre 2024, une nouvelle panne mondiale affecte les services phares de Meta : Facebook, Instagram et WhatsApp. Ce problème technique, qui s’est déclaré en soirée, touche des millions d’utilisateurs à travers le globe. En France, tout comme au Japon, en Espagne et aux États-Unis, les utilisateurs rencontrent des difficultés majeures pour accéder aux plateformes.

Les réseaux sociaux perturbés, X devient le refuge

Face à l’impossibilité de se connecter à ces applications, de nombreux utilisateurs se sont tournés vers X (anciennement Twitter) pour exprimer leur frustration et obtenir des informations sur la situation. Les hashtags #facebookdown et #instagramdown sont rapidement devenus des tendances mondiales, reflétant l’ampleur du problème.

Meta reconnaît la panne et s’excuse

Meta n’a pas tardé à réagir. Dans un communiqué publié sur X, l’entreprise a confirmé l’existence de cette panne. «Nous avons conscience qu’une panne affecte la possibilité de se connecter à nos applications», a déclaré le géant de la tech. Meta s’est également voulu rassurant en précisant : «Nous travaillons pour rétablir la situation le plus vite possible et nous présentons nos excuses pour la gêne occasionnée.»

Une série de pannes en 2024

Cette panne s’inscrit dans une série de défaillances techniques rencontrées par Meta cette année. Depuis plusieurs mois, les interruptions de service se multiplient, alimentant les critiques sur la fiabilité des infrastructures de l’entreprise.

Au-delà de la gêne pour les utilisateurs, ces interruptions ont un impact économique significatif. De nombreuses entreprises et particuliers utilisent WhatsApp pour leurs communications professionnelles, tandis que Facebook et Instagram servent de vitrines pour des millions de marques. Une panne prolongée peut donc entraîner des pertes financières conséquentes et affecter la productivité.