Owen Wilson paie 21 000 euros par mois de pension alimentaire pour son bébé qu’il ne veut pas rencontré

Si vous basez votre opinion d’Owen Wilson sur les rôles qu’il a joués ces dernières années, vous penserez probablement qu’il est un père plutôt génial. Malheureusement, cela ne semble pas être toute la vérité.

Père de trois enfants, chacun avec une femme différente, Wilson voit ses deux fils assez régulièrement. Sa fille, en revanche, il ne l’a jamais rencontrée, bien qu’il verse 21 000 euros par mois de pension alimentaire.

À 51 ans, l’acteur Owen Wilson a deux fils issus de deux relations précédentes. Son dernier enfant, en revanche, il a refusé de le reconnaître dans un premier temps.

Né en octobre 2018, l’ex d’Owen, Varunie Vongsvirates, a dû déposer une demande de paternité au tribunal en mai 2018. Ceci parce que l’acteur refusait de croire que la petite fille, nommée Lyla Aranya Wilson, était la sienne.

En juillet 2018, Wilson a déclaré qu’il ne voulait pas de droits de visite parce qu’il ne pensait pas que la petite Lyla soit sa fille, malgré l’incroyable ressemblance qu’elle a avec son «père». Au lieu de cela, il a ordonné un test ADN. Les résultats, bien sûr, ont prouvé que Wilson est le père.

Une fois que les résultats ont prouvé qu’Owen Wilson est le père et qu’il a donc une responsabilité financière envers elle, les tribunaux ont décidé qu’il était temps qu’il commence à subvenir aux besoins de l’enfant.

Il verse désormais 21 000 euros par mois à son ex pour les soins et les dépenses de Layla et a ajouté sa fille à son assurance médicale. Il a également dû verser un montant unique de 59 000 euros, qui a couvert les frais d’une infirmière de nuit, d’un coach de travail et les honoraires de l’avocat de son ex.

Cependant, toutes les décisions concernant l’enfant – médicales, éducatives, etc. – sont légalement prises uniquement par sa mère. Pour l’instant, il semble que Wilson ne veuille rien avoir à faire avec sa fille ou son ex.

L’ancien couple a signé des documents dans lesquels il s’engage à ne pas se calomnier en ligne, dans des interviews ou en public. Bien qu’elle ait la garde complète de sa fille, elle a mentionné en ligne à plusieurs reprises qu’elle souhaitait que sa fille rencontre son père.

Lorsqu’on lui a demandé si elle avait un message pour son ex, elle a répondu ceci : «Tu devrais voir ta fille, elle est incroyable, tu rates vraiment beaucoup de choses. Elle te ressemble comme deux gouttes d’eau.»

Elle dit que Layla a besoin de son père et qu’elle mérite son temps et son attention tout autant que ses deux fils, Ford et Finn. Espérons que l’acteur se ravisera, et que sa petite fille n’aura pas à grandir en se sentant mal aimée par son propre père.