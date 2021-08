Outer Banks : la saison 2 de la série est enfin disponible sur Netflix : la chasse au trésor reprend

Pour le plus grand bonheur des joueurs, le catalogue de la PS5 continue de s’agrandir. Cinq jeux vidéo très attendus débarquent ainsi dès la rentrée 2021 sur la nouvelle console japonaise.

Si quelques petites pépites sont déjà présentes sur la PS5, le premier semestre de l’année 2021 apparaît plutôt calme en termes de sorties.

Mais les développeurs de jeux vidéo ne chôment pas pour autant. Ils préparent de belles surprises pour la rentrée ! Oui, vous avez bel et bien entendu.

On commence donc avec Riders Republic, prévu pour le 2 septembre. Développé par le studio français Ubisoft, le titre nous embarque dans l’univers explosif des sports extrêmes.

VTT, snowboard, ou encore wingsuit, il y en a pour tous les goûts ! Les développeurs annoncent d’ailleurs des courses à grande échelle réunissant jusqu’à 64 joueurs. Rien que ça !

On continue ensuite avec WRC 10 qui devrait sortir à la même date que le jeu précédemment cité. Et cette fois-ci, on s’installe au volant de voitures de rallyes.

Les joueurs pourront ainsi incarner les plus grands champions de la discipline tels que Colin McRae, Carlos Sainz, Sébastien Ogier, mais aussi Peter Solberg et Sebastien Loeb. Non, vous ne rêvez pas !

Il s’agit une fois de plus d’un jeu vidéo développé par des Français. On doit celui-ci au studio Kylotonn, spécialisé dans les sports mécaniques.

Un autre jeu de sport sortira quelques jours plus tard sur la PS5. Comme chaque année, Visual Concepts propose ainsi son nouveau numéro de NBA 2K.

Prévu pour le 10 septembre, NBA 2K22 devrait plaire aux amateurs de la très célèbre série de jeux vidéo. Les développeurs promettent des graphismes encore plus fou !

Pour le plus grand bonheur des fans de la saga, Tales of fait son grand retour ! Et il se dévoile pour la toute première fois sur la nouvelle génération de consoles.

Intitulé Tales of Arise, le nouveau titre développé par le studio Bandai Namco Entertainment devrait ainsi voir le jour le 10 septembre 2021.

Si vous n’avez jamais testé la très célèbre série de jeux vidéo, c’est l’occasion idéale de la découvrir ! Cette découverte se fera ainsi dans des conditions graphiques optimisées.

On finit en beauté avec Life is Stranger : True Colors, prévu pour la même date. Le titre développé par Deck Nine Games débarque sur PS5 !

Dans ce nouvel opus, Alex Chen enquête sur la mort de son frère jumeau dans le village de Haven Springs. Elle utilisera alors ses pouvoirs afin de cerner ceux qui l’entourent…

Le jeu sera d’ailleurs accompagné d’un remastered de Life is Strange 1, mais aussi de son spin-off Before the Storm. Oui, vous avez bel et bien entendu !

L’arrivée de ces nombreux titres signe un nouveau tournant pour la PS5. Après une année difficile, notamment marquée par la pénurie de composant, Sony semble enfin prêt à lancer la machine.

Une chose est alors sûre, la nouvelle console japonaise n’a pas fini de faire parler d’elle… Ce n’est que le début !