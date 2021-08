Où jouera Lionel Messi ? Les clubs qui sont proches de vous embaucher

Barcelone vient de faire une déclaration via Twitter indiquant que l’Argentin ne continuera pas à être lié à l’équipe Culé. Il y a plusieurs clubs intéressés contre Leo.

Le jour que beaucoup pensaient ne pas venir est arrivé. Lionel Messi ne poursuivra pas sa carrière à Barcelone en raison d’«obstacles économiques et structurels (règlements de la Liga espagnole)» et la nouvelle fait déjà le tour du monde.

La Pulga a mis fin à ses vacances et a rencontré aujourd’hui son père et les dirigeants du club, mais le roman n’a pas eu une fin heureuse. Aujourd’hui, un scénario différent s’ouvre : la star de Rosario est un véritable joueur autonome, ce qui signifie un seau d’eau froide pour Joan Laporta et les fans de l’équipe catalane.

«Les deux parties regrettent profondément que les souhaits du joueur et du Club ne puissent enfin être exaucés. Le Barça tient à remercier de tout son cœur la contribution du joueur à la croissance de l’institution et lui souhaite le meilleur dans sa vie personnelle et professionnelle», lit une partie de la déclaration officielle publiée par l’institution via ses canaux officiels.

Bien que la déclaration pointe directement vers la Liga et indique qu’il y avait déjà un accord bilatéral, cela permet à certains clubs de s’enthousiasmer à nouveau à l’idée de pouvoir signer Messi, dont le prix du marché ne pouvait pas avoir de plafond au milieu d’un carrière sans précédent.

Manchester City, le PSG, l’Inter de Milan et l’Inter Miami ont été les institutions qui ont culminé après le fameux burofax que la star de Rosario a envoyé à Josep María Bartomeu en l’absence de projet sportif sérieux, il y a exactement un an.

L’offre de Manchester City pour Lionel Messi

Mi-février de cette année, The Sun assurait sur sa couverture que Manchester City tenterait à nouveau de retirer Lionel Messi de Barcelone en échange de 430 millions d’euros, un chiffre choquant bien qu’inférieur aux 600 millions présentés en 2020.

En outre, le journal a ajouté que les contacts n’avaient jamais été coupés et que le contrat proposé par City serait de cinq saisons, que l’Argentin ait ou non 33 ans. Pep Guardiola et Sergio Agüero, qui ont finalement signé avec Barcelone, ont été deux points clés pour séduire La Pulga.

«Le PSG se positionne comme le meilleur candidat, mais Messi évalue toutes les options et la Premier League le séduit plus que la Ligue française», a détaillé cette édition de The Sun.

Aujourd’hui, les perspectives seraient plus compliquées pour City, car ils sont sur le point de débourser 100 millions de livres sterling pour Jack Grealish, la figure et capitaine d’Aston Villa, qui deviendrait le joueur anglais le plus cher de l’histoire, et ils négocient également avec Harry Kane.

L’offre du PSG pour Lionel Messi

L’équipe de France, qui compte également dans ses rangs les Argentins Ángel Di María, Leandro Paredes et Mauro Icardi, ainsi que l’entraîneur Mauricio Pochettino, qui faciliterait grandement la vie de La Pulga à Paris, est apparue comme une autre destination possible du meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de l’Albiceleste.

Mi-février, le prestigieux journal L’Equipe, précisait quelles seraient les quatre clés pour que la star argentine finisse au PSG :

1. Parce que c’est gratuit. Sans cette condition, l’opération serait absolument irréalisable, même pour un club multimillionnaire comme le Paris Saint Germain. La crise économique qui a déclenché la pandémie de coronavirus dans le monde a également bouleversé les finances des plus puissants.

2. Parce que Neymar veut jouer avec lui. Depuis que la star brésilienne a quitté Barcelone en 2017, ils veulent tous les deux à nouveau partager un terrain. Lío a forcé le retour de Ney au club catalan à plusieurs reprises, mais cela ne s’est pas produit. Maintenant, le paulista fait de même et, en plus, la seule chance qu’ils rejouent ensemble est avec Messi à Paris, car le PSG a décidé que Neymar ne partait pas.

3. Parce qu’il y a déjà eu plusieurs contacts précédents. Sur le marché des laissez-passer en début de saison, en pleine dispute de Rosario avec le conseil d’administration du club catalan, qui comprenait l’envoi du célèbre burofax, Leonardo, directeur sportif du PSG, a maintenu des contacts avec le milieu Pulga, sondant son éventuelle signature.

4. Parce que la continuité de Mbappé n’est pas facile. Kylian Mbappé, l’autre franchiseur du PSG en plus de Neymar, a un contrat jusqu’en juin 2022 mais son renouvellement est bloqué depuis un moment. Beaucoup l’ont même rapproché du Real Madrid, qui voulait le champion du monde avec la France depuis des années.

Compte tenu des arrivées de Wijnaldum, Achraf, Sergio Ramos et Donnarumma, de la continuité de Neymar et du fait que Kilyan Mbappé est toujours dans l’effectif, faire face à l’opération d’ajout de Messi sera désormais très difficile pour le club parisien.

L’offre de l’Inter Milan pour Lionel Messi

En août 2020, le groupe multimillionnaire Suning, propriétaire de 70% des actions de l’Inter, cherchait un sponsor pour s’en prendre à la star argentine et aurait même l’aval du gouvernement de Pékin pour rechercher le meilleur joueur de la planète.

C’était un investissement astronomique, mais qui donnerait à l’Inter le joueur dont ils ont toujours rêvé et le club aurait l’image de Messi à exploiter sur l’inépuisable marché chinois.

Compte tenu de cela, le vice-président de l’institution italienne, Javier Zanetti, a demandé si l’équipe Neroazzurro était en mesure de faire une offre pour le Rosario.

«Non. Notre marché passe par des opportunités où nous devons d’abord vendre puis acheter car il existe une réglementation, qui est le fair-play financier, qui doit être respectée et qui est très importante. Notre philosophie passe par là», a-t-il déclaré lors d’un dialogue avec Libéro.

L’offre de l’Inter Miami pour Lionel Messi

Début juin, Messi s’est entretenu avec l’ancien footballeur anglais David Beckham, fondateur et manager de la franchise MLS Inter de Miami, et il est possible que le Rosario y joue après avoir rempli le contrat avec Barcelone, selon Kicker de la presse allemande.

L’Américain Jorge Más, homme d’affaires propriétaire de la franchise de Miami, a évoqué l’entretien entre Messi et Beckham, qui a joué contre l’Argentine lors de la Coupe du monde 1998 en France (il a été expulsé) et Corée-Japon 2002 (ils a remporté les Britanniques avec un but de lui sur penalty) et a assuré «Je suis optimiste que Lionel Messi jouera avec le maillot de l’Inter Miami».

D’autres indications sur la possibilité que Messi déménage à Miami dans quelques années est l’achat par le Rosario d’un appartement à Sunny Isles Beach, en Floride, pour lequel il a payé 7 000 000 de dollars.

A l’Inter Miami, qui dispute sa deuxième MLS, les Argentins Gonzalo et Federico Higuaín, Nicolás Figal, Leandro González Pirez et Julián Carranza jouent actuellement.