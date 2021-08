Où jouera Kylian Mbappé la saison prochaine ? C’est ce que disent les paris

Jorge Liaño, Felipe del Campo et Isaac Fouto ont été les compagnons de ce mardi dans La Tribu. Un rassemblement qui a eu, comme thèmes principaux, l’arrivée ou non de Kylian Mbappé au Real Madrid et les propos de Cristiano Ronaldo démentant l’information de son éventuel retour dans le club blanc.

Jorge Liaño : «Les derniers mots du tweet d’Ancelotti n’étaient pas nécessaires. Cristiano Ronaldo veut quitter la Juventus, mais il est peut-être allé trop loin pour être considéré comme un Top mondial, il y a des gens qui l’ont dépassé. Il n’est pas le très recherché -après joueur qu’il était.»

Felipe del Campo : «Le Real Madrid n’a qu’à attendre, car Mbappé a déjà dit oui. Ancelotti a bien joué son rôle de manager, car la nouvelle du retour de Cristiano au Real Madrid nuit aux vestiaires.»

Isaac Fouto : «La venue de Mbappé serait une excellente nouvelle pour la Liga. J’insiste sur le fait que ce serait une grande opération, car il renouvelle la même chose avec le PSG et il est plus cher de le signer l’année prochaine. Edu Aguirre n’en invente pas.»