Le frère de la duchesse de Cambridge s’est récemment marié dans un château spectaculaire fréquenté par le prince William, Kate Middleton et leurs trois enfants.

Selon le Daily Mail, James Middleton a épousé sa petite amie Alizée Thevenet ce week-end au château Leoube, un vignoble exclusif du village provençal de Bormes-les-Mimosas qui produit certains des meilleurs vins rosés de France.

Où était le mariage du frère de Kate Middleton ?

La propriété appartient au président de JCB, le milliardaire britannique Anthony Bamford, et à son épouse Carole.

«La fête de mariage a eu lieu dans un Château Léoube. C’est l’un des vignobles les plus exclusifs de la région. Château Leoube produit un vin exceptionnellement bon, en particulier le rosé, qui est connu en France et à l’étranger», a noté la source.

Ainsi au mariage, le vin non Château Léoube ne pouvait pas être absent. On pense qu’en dehors des jeunes mariés, il y avait 50 autres invités au mariage intime et qu’auparavant, le maire avait épousé le couple à la mairie.

On dit que Kate Middleton et le prince William étaient parmi les invités, le même témoin a avoué que les ducs de Cambridge et les petits princes étaient présents : George, Charlotte, Louis.

James et Thevenet, qui se trouve être une analyste financière trilingue française, également dans la trentaine, se sont rencontrés en 2018 dans un club privé pour membres à Londres.

Middleton et Miss Thevenet, une analyste financière française trilingue, également dans la trentaine, se sont rencontrées en 2018 dans un club privé pour membres à Londres.

La famille de cinq personnes a également été rejointe par l’autre sœur de James, Pippa, et son mari, l’homme d’affaires James Matthews.

Ses parents Carole et Michael Middleton, et les chiens bien-aimés de James, Luna et Mabel, auraient également marché dans le couloir.

On dit que Kate et William, qui sont vaccinés, devraient se faire tester au Covid-19 à son retour. George et Charlotte devront les faire aussi, mais Louis, qui a moins de 5 ans, en est exempté.