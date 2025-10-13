Osaka 2025 : le Bénin décroche le Trophée d’or dans la catégorie « Exhibition and Design »

Le Bénin vient de marquer un grand coup sur la scène internationale. Le Pavillon béninois a remporté le Trophée d’or dans la catégorie « Exhibition and Design » à l’Exposition Universelle Osaka 2025, une récompense décernée par le Bureau International des Expositions (BIE) et le Comité d’organisation japonais.

Cette distinction prestigieuse consacre six mois d’innovation, de créativité et d’émotions partagées à Osaka, où le Bénin a su séduire le monde avec une présentation à la fois artistique et inspirante.

Un pavillon qui incarne le dialogue entre tradition et modernité

Conçu sous le concept « Benin Horizons: A Journey of Culture and Opportunities », le Pavillon du Bénin a offert aux visiteurs une immersion totale dans l’âme du pays. À travers un parcours sensoriel, le public a découvert un Bénin où la tradition dialogue avec la modernité, où l’histoire inspire la création et où la culture devient un outil diplomatique et économique.

Des milliers de visiteurs venus des quatre coins du monde ont été séduits par cette expérience unique, mêlant art, musique, artisanat, innovation et vision d’avenir.

Une reconnaissance collective et nationale

Cette victoire symbolise le fruit d’un travail collectif. Le projet a été soutenu par le Ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, le Ministère de l’Économie et des Finances ainsi que le Ministère des Affaires Étrangères, et piloté par Bénin Tourisme, l’agence nationale chargée de la promotion de la Destination Bénin.

Le Bénin, nouvelle vitrine culturelle de l’Afrique

En remportant ce prix à Osaka, le Bénin confirme son rôle croissant dans la promotion du soft power africain. Cette reconnaissance internationale met en lumière un pays créatif, fier de son identité et résolument tourné vers l’avenir.