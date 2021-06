«On va assumer tous ensemble», assure Moussa Sissoko

Moussa Sissoko (milieu de l’équipe de France, éliminée en 8e de finale de l’Euro par la Suisse).

«Du fait du scénario oui, la déception est encore plus forte. En menant 3-1 on pouvait penser qu’on avait le match entre les mains. C’est rare de voir une équipe de France se faire remonter comme ça. On a mal défendu par rapport au match précédent.

C’est frustrant, il y a beaucoup de déception. C’est dur mais il va falloir l’accepter et relever la tête. On va l’assumer tous ensemble. Aujourd’hui on a failli collectivement, on va assumer les choses et on va aller de l’avant.

L’équipe a beaucoup donné en première période, en deuxième aussi surtout dans les 30 premières minutes ce qui nous a permis de mener 3-1. Peut-être qu’après il y a eu un peu de relâchement, il y a eu la fatigue aussi mais ça n’explique pas tout.»

Avec AFP