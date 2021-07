Oise : un jeune homme soupÃ§onnÃ© du meurtre d’un prÃªtre pÃ©dophile reconnu pÃ©nalement irresponsable

Un jeune homme âgé de 20 ans, soupçonné d’avoir tué un prêtre qu’il connaissait dans l’Oise en 2019, ne sera pas jugé, la chambre de l’instruction l’ayant reconnu vendredi irresponsable pénalement en raison de ses troubles psychiatriques, selon des sources concordantes.

Selon l’ordonnance de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Amiens, Alexandre V. «a tué (le père Roger Matassoli) mais il n’y a pas lieu de le poursuivre devant la justice, car au moment des faits son discernement était totalement aboli», a rapporté à l’AFP son avocate Me Caty Richard.

La chambre de l’instruction a estimé qu’il y avait des «charges suffisantes» pesant sur lui, mais l’a déclaré pénalement irresponsable en raison des troubles psychiques qui ont «aboli» son discernement, a également indiqué le parquet général, sollicité par l’AFP.

Le tueur initialement arrêté pour conduite sans permis

Alexandre V. avait été interpellé le 4 novembre 2019 au volant du véhicule du prêtre par la gendarmerie, puis placé en garde à vue pour des faits, initialement, de conduite sans permis et de rébellion.

Le père du jeune homme, informé que son fils conduisait le véhicule du prêtre de 90 ans, s’était alors rendu au domicile de ce dernier, dans un hameau de la commune d’Agnetz, et avait découvert son cadavre.

Des soupçons de pédocriminialité

L’autopsie de Roger Matassoli avait conclu à un décès par asphyxie et à la présence de traces de coups portés à l’abdomen, au crâne et au visage.

Mgr Jacques Benoît-Gonnin, évêque de Beauvais, Noyon et Senlis, avait alors adressé un communiqué après que la presse locale eut «fait écho d’une plainte à l’encontre de l’abbé Roger Matassoli pour des comportements inappropriés sur mineur, commis il y a plusieurs dizaines d’années».

«Depuis 2009 – et l’audition d’une possible victime par le diocèse, puis la plainte d’une autre au civil – l’abbé Matassoli n’avait plus de charges paroissiales», avait-il alors indiqué. Selon Me Caty Richard, Alexandre V. «voyait régulièrement» le prêtre et avait déjà fait «des ménages» rémunérés chez lui «en tenue inappropriée».

