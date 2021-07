Objectif reste du monde : un candidat de l’émission qui fait jaser

Cette année, Julien Bert a décidé d’être au top de sa forme pour affronter les Marseillais dans les Marseillais vs le reste du monde 6. Le candidat de l’émission Objectif Reste du Monde a totalement changé physiquement !

S’il y a bien un candidat de télé-réalité qui ne cesse de faire parler de lui en ce moment, c’est bien Julien Bert. Le jeune homme est au coeur de plusieurs scandales avec sa copine Hilona.

Leur relation amoureuse bat de l’aile. D’après des rumeurs, ils vivraient une relation toxique, basée sur des violences et de la haine. Ils ont donc rompu dans Objectif Reste du Monde, sans donner les raisons.

D’ailleurs, cela a le don d’agacer les internautes. Ils ont de plus en plus de mal à supporter Hilona, car elle refuse de donner plus de détails sur leur rupture, alors qu’ils ne parlent que de ça.

Après leur séparation, le candidat de Objectif Reste du Monde a donc décidé d’intégrer le tournage des Marseillais vs le reste du monde 6. Et il s’est très rapidement mis en couple avec Océane El Himer. Ce qui a mis Hilona en colère.

Elle a donc rejoint le casting quelques jours après, afin de récupérer son ex. À ce jour, les deux tourtereaux sont de nouveau ensemble. Chose incompréhensible pour les internautes qui ne cessent de les critiquer sur la toile.

Mais qu’importe, Hilona et Julien Bert font la sourde oreille en se montrant plus proches que jamais. D’ailleurs, l’ami de Nikola Lozina a décidé de se prendre en main, pour être au top physiquement.

Eh oui ! Le candidat de l’émission Objectif Reste du Monde a tout donné pour être parfait physiquement pour le tournage des Marseillais vs le reste du monde 6.

Comme il s’agit de compétition, là-bas, il s’est donc entrainé pour remporter les épreuves sportives. Finis les bourrelets et les kilos en trop, Julien Bert se montre plus svelt que jamais !

Il a donc partagé une photo de son corps sur son compte Instagram. Et une chose est sûre, depuis la fin de l’enregistrement des épisodes de cette sixième saison du cross, le participant de Objectif Reste du Monde s’est métamorphosé physiquement !

On peut donc apercevoir ses belles tablettes de chocolat. C’est probablement la raison pour laquelle Océane El Himer a eu le béguin pour lui. Elle n’a pas pu résister face à un tel physique.

Et ne parlons pas d’Hilona ! En voyant un tel physique, elle est devenue beaucoup plus jalouse ! Pour en arriver là, Julien Bert a adopté une nouvelle routine de vie.

Il a donc cessé de manger de la nourriture malsaine. 5 fruits et légumes par jour, voilà désormais sa devise. Pour perdre du poids, il a aussi fait beaucoup de sport. Visiblement, les efforts ont payé !

Les internautes valident ce changement physique. Le candidat de télé-réalité semble beaucoup mieux dans sa peau avec son corps athlétique.