Objectif Reste du Monde : Simon Castaldi violemment critiqué par de nombreux internautes

Sur Instagram, la chaîne W9 a publié un extrait de l’épisode de l’émission Objectif Reste du Monde qui diffusé ce lundi 26 juillet. Une vidéo qui a suscité la colère des internautes contre Simon Castaldi.

Gros chamboulement en perspective dans Objectif Reste du Monde ! En effet, les candidats vont apprendre dans l’épisode de ce soir une terrible nouvelle qui va rebattre les cartes du jeu.

Et pour cause, comme le montre un extrait publié sur Instagram par la chaîne W9, les candidats vont participer à une épreuve de mort subite. Le principe ? L’équipe qui va perdre ce défi va devoir éliminer un de ses candidats. Rien que ça !

Comme il le confie dans l’extrait d’Objectif Reste du monde partagé par W9, Simon Castaldi compte bien profiter de la situation pour mettre en place une stratégie.

En effet, le fils de l’animateur Benjamin Castaldi espère profiter de la situation pour éliminer un autre candidat, Illan. Comment ? En faisant exprès de perdre l’épreuve ! Méchant ? Un peu, sans doute !

Sur Instagram, le plan de Simon Castaldi n’a d’ailleurs pas manqué de faire réagir les internautes. Nombre d’entre eux se sont d’ailleurs montrés très durs avec le candidat d’Objectif Reste du Monde.

En effet, de nombreux fans ont très vivement critiqué le frère de Julien Castaldi sur Instagram. Ils n’apprécient pas du tout le comportement du candidat de téléréalité…

Sur Instagram, les fans d’Objectif Reste du Monde se sont donc montrés très virulents à l’égard de Simon Castaldi. C’est le moins qu’on puisse dire ! Pour eux, son intention de vouloir perdre l’épreuve pour pouvoir éliminer Illan ne passe pas. Pas du tout même !

«Simon, c’est fou à quel point il est toxique», «Le Simon, il ne sert strictement à rien, je ne peux vraiment plus me le voir», «Simon est vraiment un gamin pour dire à Giuseppa de prendre Illan dans son équipe et de perdre pour l’éliminer», «Simon, un vrai rageux professionnel», «Plus rageux que Simon, tu meurs», peut-on lire dans les commentaires. Ça fait mal !

D’autres fans ont quant à eux apporté leur soutien à Illan, victime selon eux d’un vrai acharnement. «Une vraie tête à claque ce Simon. Obligé de perdre pour éliminer l’un des meilleurs», «Un gamin comme Simon qui veut éliminer un ancien comme Illan qui est toujours là pour sa famille», estiment encore d’autres fans.

Cela dit, Simon Castaldi va t-il réussir à mettre son plan à exécution dans Objectif Reste du Monde ? Va t-il convaincre Giuseppa de prendre Illan ? Va t-il tromper tout le monde en faisant exprès de perdre pour ensuite faire éliminer Illan ? Bref, Illan va t-il être le prochain candidat à quitter l’aventure ?

Pour avoir la réponse à toutes ces questions, les fans d’Objectif Reste du Monde devront encore patienter jusqu’à ce soir pour découvrir le nouvel épisode. Un épisode qui risque d’apporter son lot de surprises…