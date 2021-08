Objectif Reste du Monde : Nikola Lozina est plus heureux que jamais dans les bras de Laura Lempika

Nikola Lozina et Laura Lempika filent le parfait amour. Les deux tourtereaux d’Objectif Reste du Monde viennent de faire fondre la Toile grâce à un cliché trop mignon

Voilà maintenant plusieurs semaines que les candidats d’Objectif Reste du Monde s’entraînent à fond. Le but ? Devenir les meilleurs afin de vaincre les Marseillais lors du cross.

Hier, les membres de la famille ont donc pu participer à la dernière épreuve. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que celle-ci était difficile. En effet, il semblerait que le tir à l’arc ne soit pas le fort du RDM. Quoi qu’il en soit, les votes ont tranché. Le chef ultime du clan vient tout juste d’être élu.

Et ce, afin de mener ses petits protégés vers la victoire. D’ailleurs, dès lundi les téléspectateurs auront la chance de visionner le premier épisode du cross.

Une bonne nouvelle pour les fans de l’émission. Et cette année encore, les Marseillais vs le Reste du Monde sera une émission sur le thème de l’amour.

Eh oui ! Cupidon n’a pas manqué de faire un détour par le tournage pour rapprocher les âmes en peine. Et ce, tout comme dans Objectif Reste du Monde.

Eh oui ! Simon avait déclaré sa flamme à la belle Giuseppa. Julien Bert s’était enfin réconcilié avec Hilona. Mais ce n’est pas tout ! Même Illan avait fini par tomber amoureux.

Mais alors que tous les candidats se rapprochaient, Nikola Lozina était loin de sa famille. Une séparation qui lui a d’ailleurs pesé sur la fin de l’aventure.

Aujourd’hui, il est donc plus heureux que jamais d’être de nouveau dans les bras de Laura Lempika. Le couple en a même profité pour publier une photo trop mignonne sur les réseaux sociaux.

À Dubaï, les deux candidats d’Objectif Reste du Monde se la coulent douce. En effet, le papa et la maman de Zlatan se sont accordés un petit moment rien que tous les deux.

Et ce, pour le plus grand bonheur de leur communauté. Eh oui ! Laura Lempika n’a pas hésité à mettre en ligne une image de son après-midi en compagnie de son chéri.

Une photo qui aura très vite fait réagir les internautes. Alors que la femme de Nikola Lozina écrivait «bateau en amoureux» sous un sublime cliché, les fans ont rapidement commenté.

«Le Lord et sa petite femme ! Quelle belle famille» ; «Le plus beau couple» ; «Vous êtes magnifiques tous les deux» ; «Profitez, vous êtes beaux» ; «Meilleur couple et meilleurs parents» ; «L’un des meilleurs couples de télé-réalité» ; «Nikola tu as une magnifique femme, garde-la» ou encore «Vous êtes trop mignons».

Autant de messages qui prouvent alors que les followers de la star d’Objectif Reste du Monde sont charmés par le couple. D’ailleurs, ce n’est pas tout. La jeune femme aura aussi récolté plus de 140 000 likes. Un chiffre de taille qui s’explique certainement grâce à sa magnifique tenue !