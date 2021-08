Objectif Reste du Monde : Milla Jasmine encore en froid avec Anthony ?

Que de rebondissements dans la villa de Marrakech ! Les candidats d’Objectif Reste du Monde sont encore en plein cœur d’une dispute. Des révélations viennent d’être faites sur Milla Jasmine.

Depuis le début de l’émission Objectif Reste du Monde, les candidats n’arrivent pas à s’entendre. Chaque jour, un nouveau scandale vient secouer la maison.

Pourtant, les adversaires des Marseillais ont bel et bien été regroupés dans le but de former une famille. Une mission qui semble très compliquée.

En effet, les tensions ne cessent de monter au sein du clan. Si bien que le groupe est très souvent divisé. Dernièrement, c’est Illan qui en prenait d’ailleurs pour son grade.

Le coloc de Milla Jasmine avait été pris en grippe par tous les habitants de la villa. Et ce, sans aucune raison particulière. Peu importe les faits et gestes du jeune homme, il était constamment jugé par les autres.

À tel point que Giuseppa et son petit ami ont fini par mettre en place un plan d’action afin de faire virer le pilier de l’aventure. Malgré le départ du meilleur ami de Maeva Ghennam, les disputes continuent.

Notamment à cause du jeu des secrets inventé par Nikola Lozina. Toute la journée, les candidats d’Objectif Reste du Monde ont donc écrit des petites choses sur des papiers qu’ils ont ensuite glissés dans une boîte.

Mais alors que la soirée ne faisait que commencer, les clashs ont très vite pris le dessus sur l’ambiance festive. Bastos a d’ailleurs pointé du doigt Marine El Himer pour son baiser avec Nathan.

Eh oui ! L’ex de Melanie et la sœur jumelle d’Océane se sont embrassés lors du dernier training job. Une situation qui ne semble pas avoir plu au youtubeur.

Mais ce n’est pas tout ! Alors que la soirée des secrets se poursuivait dans Objectif Reste du Monde, une tout autre vérité a fait surface.

Isabeau aurait bel et bien DM Julien Bert avant le début de l’aventure. Et ce, en lui écrivant «j’ai hâte». Ni une ni deux, Hilona a donc perdu son sang froid face à la jeune femme.

Et en dehors de cette nouvelle embrouille, Anthony a appris que Milla Jasmine avait promis à Illan qu’elle n’inviterait pas son petit ami dans leur coloc de Dubaï.

Outré par ses propos, le rappeur est sous le choc. Encore une fois, il semble déçu d’avoir débuté une relation avec la jolie brune. Mais cette dernière ne compte pas en rester là.

Elle semble même bien décidée à trouver qui a osé écrire ce message. Le lendemain, celle-ci découvre alors que ce n’est autre que Marine El Himer !

Un énorme clash va donc débuter entre les deux jeunes femmes et Milla va aller un peu trop loin. En effet, la bimbo n’hésitera pas à jouer la carte de la jumelle pour faire du mal à son amie.

Reste à savoir si Anthony et Milla vont se réconcilier. Pour le moment, rien n’est moins sûr. Affaire à suivre donc dans Objectif Reste du Monde…