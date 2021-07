Objectif Reste du Monde : l’affaire de revenge porn est dÃ©sormais entre les mains de la justice

Rien ne va plus dans l’émission phare de W9, Objectif Reste du Monde. D’après les dernières informations, l‘affaire de revenge porn qui implique Illan serait désormais entre les mains de la justice.

Les candidats d’Objectif Reste du Monde continuent de mener une guerre sans fin contre Illan. Le jeune homme de 28 ans est dans le désarroi le plus total.

Depuis quelques jours, il subit le harcèlement perpétuel des autres membres de la famille du RDM. Ces derniers se sont ligués contre lui afin de l’éliminer.

Et peu importe ses actions, le meilleur ami de Maeva Ghennam est toujours jugé. Hilona, Julien Bert, Giuseppa, Simon Castaldi ou encore Anthony Alcaraz. Tous ont une dent contre la star.

Et ce, depuis le début de l’émission. De plus en plus en colère, les participants ont donc pris en grippe le petit ami d’Adixia. Si bien que lors de la dernière épreuve, ils avaient choisi de le faire partir.

La petite Giu avait ainsi mis au point un plan machiavélique afin de faire perdre sa propre équipe. Le but ? Pouvoir éjecter Illan lors de la mort subite.

Face à l’action de ses adversaires, Julien Bert avait alors retourné les tables pour empêcher à la jeune femme de mettre son idée à exécution.

Mais ce qui pouvait passer pour un acte héroïque a rapidement pris une autre tournure. Le compagnon d’Hilona n’avait pas l’intention de sauver son ami. Bien au contraire.

Il voulait pouvoir l’éliminer aux élections. Un choix hypocrite selon Nikola Lozina qui n’a pas hésité à prendre la défense de son pote dans le dernier épisode d’Objectif Reste du Monde.

En froid avec la plupart des candidats d’Objectif Reste du Monde, il semblerait qu’Illan soit aujourd’hui au cœur d’une polémique de taille.

Un message a d’ailleurs fuité sur les réseaux sociaux laissant entendre que le jeune homme aurait diffusé des photos érotiques de la candidate, rapporte mcetv.fr

«Giu stp prends la parole et explique ce que t’as fait une bonne fois pour toutes, je ne supporte pas le fait qu’il se fasse passer pour la victime. Tu étais à peine majeure quand il a diffusé tes photos.»

Voilà ce que nous pouvions lire en story sur le compte Instagram de l’ex de Simon. Ce à quoi cette dernière a répondu : «Je laisse les personnes profiter de leur heure de gloire. J’encaisse sans problème, on répond aux imbéciles par le silence et si je ne réponds à personne, c’est parce que maintenant, tout est entre les mains de la justice.»

Illan serait donc visé pour une affaire de revenge porn. D’après le blogueur Nabil El Moudni, l’ancien coloc de Milla Jasmine avait envoyé des photos de ses anciennes conquêtes à ses amis.

Ceux-là les auraient ensuite partagé avec d’autres personnes. Le candidat se serait pourtant excusé et aurait affirmé qu’il n’était pas à l’origine de cette affaire.

Reste à savoir ce que la justice décidera de faire face à cette histoire qui implique les candidats d’Objectif Reste du Monde. Affaire à suivre donc… Et de très près !

