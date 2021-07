Objectif reste du Monde : Julien Bert et Hilona sont sur le point de se réconcilier

Le couple Julien Bert et Hilona va-t-il se reformer une nouvelle fois ? Shayara TV affirme qu’il y a du nouveau dans l’émission qui oppose les Marseillais à l’équipe d’Objectif reste du Monde.

À la ville comme à la télévision, les couples d’Objectif reste du Monde se déchirent. Illan a quitté Adixia, Simon ne veut plus entendre parler de Giuseppa et Hilona n’est pas heureuse dans les bras de Julien.

Pourtant, ces deux derniers candidats avaient bel et bien choisi de repartir sur de bonnes bases. Au début de l’émission, ils se sont même promis de retenter l’expérience.

Mais si et seulement si le jeune homme changeait de comportement. Prêt à tout pour reconquérir sa belle, l’ami de Nikola a donc pris la décision de devenir un homme meilleur.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il est beaucoup plus calme que d’habitude. Plus amoureux que jamais, il réussit avec brio à canaliser sa colère. Mais cela ne semble pas suffire.

En effet, Hilona vient, encore une fois, de lui reprocher quelque chose. Pour elle, il prend leur relation pour acquis et ne fait plus aucun effort.

Le soir même, Julien décidait alors de lui apporter une boisson et de lui annoncer une bonne nouvelle. Il avait bel et bien trouvé une chambre pour la nuit. Et ce, dans le but de passer du temps avec sa chérie.

Malheureusement, sa petite amie s’est énervée. Selon elle, il n’a pas compris ce qu’elle voulait dire par «être attentionné.» Ni une ni deux, c’est le drame. Le candidat d’Objectif reste du Monde s’emporte.

Le couple se déchire de nouveau. Quoi qu’il en soit, ils auront bel et bien fini par mettre un terme à leur relation une fois à l’extérieur.

Dans le cross, les rumeurs indiquaient que Julien Bert avait même fini par se mettre en couple avec Océane El Himer. Mais aujourd’hui, les choses ont l’air d’avoir changé.

En effet, il semblerait que l’arrivée de Hilona ait tout changé. Toujours aussi amoureux de son ex, le candidat d’Objectif reste du Monde serait prêt à reconquérir, une nouvelle fois, celle qu’il considère être l’amour de sa vie.

Mais alors qu’elle lynchait son ancien petit ami sur les réseaux sociaux il y a encore quelques jours, la jolie blonde serait dans le même état d’esprit.

Et ce, grâce à Maeva. Shayara TV indique alors sur Instagram que «Hilona a décidé de pardonner Julien Bert avec l’aide de Maeva. Julien B fait tout pour se remettre avec et elle commence à craquer.»

Le tournage du cross risque donc d’être plein de surprises. Pourtant, la situation a comme un arrière-goût de déjà vu. Une chose est sûre, c’est que les internautes ne semblent plus supporter les montagnes russes du couple.

Les candidats d’Objectif reste du Monde vont-ils se remettre ensemble pour de bon ? Rien n’est moins sûr. Rendez-vous donc le 30 août pour la suite des évènements !