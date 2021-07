Objectif reste du Monde : Greg a dû faire un striptease à Milla Jasmine, les internautes réagissent

Voilà maintenant plusieurs mois que le divorce de Kim Kardashian et Kanye West a été annoncé. Mais où en sont les deux stars dans leur relation ? Sont-elles en guerre ? Il semblerait que Kimy ait rejoint son ex mari à Saint-Francisco !

C’est en février dernier que Kim Kardashian a surpris le monde entier en demandant le divorce à Kanye West. Il y aurait eu des rumeurs de tromperies. Mais la vérité est là, les deux ex ne s’entendaient plus. Surtout depuis que le rappeur a décidé de se présenter aux élections présidentielles.

Leur couple en a pris un coup. Il a donc connu de nombreux bas. Et même les plus grands psychologues n’ont pas réussi à les rabibocher. Kanye West était même devenu très insolent. Il n’avait pas hésité à insulter la mère de Kim Kardashian sur son compte Twiter.

Pire encore ! Il a aussi annoncé au monde entier que sa femme l’avait trompé avec un autre rappeur. Kim Kardashian a eu beaucoup de mal à le calmer. Car il partait dans des dérives incroyables, notamment sur l’avortement etc…

Pour s’excuser, la grande star a donc révélé que son mari souffrait de troubles bipolaires. Mais visiblement, ces troubles étaient bien trop difficiles à supporter. Les parents de North, Saint, Chicago et Psalm se sont donc séparés.

Et leur divorce ne ressemble en rien à celui d’Angelina Jolie et Brad Pitt. Non ! Ils arrivent à s’entendre sur la garde de leurs enfants. Ils doivent donc vivre en co parentalité. Pour cela, la candidate de télé a demandé conseil à sa soeur Kourtney qui a vécu la même situation :

«Kim Kardashian respecte vraiment sa sœur. Et a demandé conseil et l’a intégrée dans sa relation de co parentalité avec Kanye. Kim sait qu’il ne peut pas avancer s’il y a encore des problèmes du passé. Donc travailler avec Kanye est la clé de tout succès futur» confie une source.

Kim Kardashian et son ex mari font tout pour le bonheur de leurs enfants : «Ce qui compte le plus pour eux, ce sont les enfants. Et s’assurer qu’ils savent qu’ils ont des parents aimants. Et un foyer solide».

Ils n’hésitent donc pas à se retrouver. Et justement ! Les deux ex ont été aperçus ensemble à Saint-Francisco, à l’endroit où Kanye avait fait sa demande de mariage. Suspect n’est-ce pas !

Selon des sources proches, l’ancien couple semblait être de bonne humeur et s’entendait très bien. Ils ont fait une balade au Musée d’art asiatique. Zac Rose, directeur adjoint de la communication de le musée confirme cette rumeur :

«Nous avons donc ouvert un peu tôt pour eux, pour éviter un spectacle. Et surtout pour leur donner un peu d’indépendance et d’intimité. Kanye est un fan de teamLab. C’est un collectif d’art international basé à Tokyo qui utilise des outils numériques…»

«Le but étant de créer des écosystèmes immersifs et dynamiques qui dissolvent donc la frontière entre le visiteur et l’œuvre d’art. Ils ont passé un bon moment».

Une chose est sûre, la petite famille de Kim Kardashian semblait donc très heureuse. Une source ajoute que les enfants couraient en riant dans les couloirs.