«Nous sommes sur des voies très différentes», Burna Boy nie toute concurrence avec Wizkid

Le chanteur nigérian et lauréat d’un Grammy, Damini Ogulu, connu sous le nom de Burna Boy, a nié avoir participé à une quelconque compétition avec son ami Wizkid.

Selon Burna Boy, Wizkid et lui-même sont sur des voies différentes, il n’est donc pas en concurrence avec lui. Burna Boy a fait cette révélation lors d’une récente interview avec DJ Whoookid qui a ensuite été partagée sur Instagram le jeudi 8 juillet 2021.

L’animateur a demandé à Burna Boy comment il se sentait lorsqu’il était nominé pour des prix dans la même catégorie avec son ami Wizkid. Il a expliqué qu’il n’était pas dans la même voie que Wizkid car ils font tous les deux deux choses différentes.

Il a souligné que la seule chose qui les relie est leur origine et l’amour qu’ils ont l’un pour l’autre. Selon Burna Boy, les chansons de Wizkid sont principalement liées aux femmes et à la vie réelle.

Dans ses mots : «Non, nous sommes sur deux voies très différentes dans la vie, tu sais ? Et la seule similitude vraiment, c’est le fait qu’on vient du même endroit et qu’on s’aime, tu me comprends ? C’est ce qui nous rassemble. C’est d’où nous venons et l’amour que nous avons les uns pour les autres. A part ça, nous sommes sur deux voies différentes mehn. Wiz parle des salopes, tu me comprends ? Wiz est tout au sujet des chiennes. Moi? Je parle de la vraie vie… et des salopes.