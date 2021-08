Niska : le rappeur de retour avec Guy2bezbar sur «De Bon Matin» !

Niska marque son grand retour ce jeudi en compagnie de Guy2bezbar. Six ans plus tard, le duo se retrouve pour délivrer De bon matin, un banger qui va tourner dans les soirées.

Ça flingue !

Après une grande période de pause, Niska a été aperçu plusieurs fois en studio. Le rappeur d’Evry montre sa motivation et semble prêt à délivrer un projet à la hauteur de ce qu’il a l’habitude de nous offrir.

Il revient avec De bon matin, le premier extrait de son futur album, en featuring avec Guy2bezbar. Ils avaient déjà collaboré il y a six ans sur le titre Ah non c’est terrible et reviennent s’associer sur leur nouveau morceau, très attendu par leurs fans. On vous laisse le découvrir si vous l’avez loupé et on en reparle après.

Le duo se balade sur un banger au refrain efficace, coupé par des couplets mêlant kick et mélodie. Réalisé par William Thomas, le clip réunit les deux rappeurs qui témoignent de leur talent commun en danse… De quoi nous ambiancer en cette fin d’été !