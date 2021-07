Nikola Lozina prend la défense d’Illan dans Objectif Reste du Monde

Rien ne va plus dans la villa de Marrakech ! Les candidats d’Objectif Reste du Monde se déchirent depuis quelques jours. Nikola Lozina prend enfin position.

Depuis le début de l’aventure, Illan n’arrive pas à s’intégrer à la famille d’Objectif Reste du Monde. Pourtant, le principe de l’émission est simple. Tenter de s’entraîner et de créer des liens forts afin de vaincre les Marseillais.

Chaque semaine, les candidats enchaînent donc les épreuves. Et ce, dans le but d’être au top avant le cross. Mais si les membres du clan commençaient peu à peu à se souder, l’un d’eux reste sur la touche.

En effet, les autres semblent vraiment avoir une dent contre le meilleur ami de Maeva Ghennam. Si bien que ses moindres faits et gestes sont toujours jugés. Notamment depuis sa rupture avec Adixia.

Le reste du clan n’a pas l’air d’avoir apprécié la manière dont le jeune homme a mis fin à sa relation amoureuse. À l’époque, la jolie blonde avait refusé de voter pour son petit ami lors de la cérémonie des chefs.

Un acte qu’Illan avait pris comme une trahison. Ni une ni deux, il avait donc pris la décision radicale de mettre un terme à leur histoire naissante.

Conscient de son erreur, il avait ensuite fait en sorte de se réconcilier avec elle. Et aujourd’hui, ils sont plus heureux que jamais dans l’émission Objectif Reste du Monde.

Mais les autres participants ne décolèrent pas. Illan est devenu le vilain petit canard de l’aventure. Hilona, Simon, Giuseppa, Anthony ou encore Julien.

Tous ont pour objectif d’éliminer la star lors de la prochaine cérémonie. Mais cette semaine, ce dernier est encore une fois sur le podium.

Simon Caltaldi ne cesse de rabaisser Illan. Plus en colère que jamais contre le coloc de Milla, le petit ami de Giuseppa ne peut plus contrôler sa haine.

Mais alors que le fils de Benjamin s’en prenait, encore une fois, à l’interprète du titre Charo, Nikola Lozina est entré dans le ring. Pour lui, il est inadmissible d’agir de la sorte.

En effet, pour une personne qui n’est pas appréciée dans la villa d’Objectif Reste du Monde, 5 candidats veulent quitter l’aventure. Le mari de Laura Lempika n’a donc pas hésité à dire ce qu’il pensait.

«Qu’ils partent», a-t-il clamé haut et fort en louant l’importance du membre de l’équipe. Pour ce dernier, Illan est l’élément le plus fort de la maison, rapporte mcetv.fr

Cela fait plus de 3 fois qu’il se retrouve en tête du classement après les épreuves imposées par Catalia. Mais la prochaine cérémonie approche à grands pas et un pacte a été formé entre Julien et les autres candidats d’Objectif Reste du Monde.

Reste à savoir comment la prochaine élection des chefs va se dérouler. Les prochains épisodes du RDM risquent d’être riches en rebondissements. Affaire à suivre donc…

