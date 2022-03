Nigeria : une femme tue son mari en couchant avec un autre homme (vidéo)

Une dame crie à l’aide après que son implant a explosé, la laissant avec des seins dégonflés.

La dame qui a maintenant lancé un compte GoFundMe pour collecter des fonds pour la chirurgie de reconstruction, a déclaré qu’elle souffrait d’une septicémie et que cela s’était tellement aggravé qu’elle s’était accumulée.

Elle a écrit :

«Bonjour mes merveilleux gars et filles et amis non binaires. J’espère que vous allez tous bien.

Donc, après ma quatrième fois d’avoir eu une septicémie en un an dans mon sein, malheureusement, cela s’est tellement aggravé cette fois que j’ai eu une accumulation de pus. La peau morte est complètement morte et l’implant est totalement passé à travers la peau. L’implant a poussé le mamelon sur le côté et maintenant je dois retirer l’implant pour éviter que mon corps ne contracte une septicémie dans mes organes.

Après 3 mois sans implant mammaire, je peux ensuite retourner chez DR REVIS à South Florida Plastic Surgery pour subir une chirurgie de reconstruction et recommencer mon voyage à partir de 800cc.

Je n’aurais pas lancé cette page si j’avais l’argent… malheureusement, les choses n’ont pas été faciles car mes sites de fans m’ont enlevé des difficultés mentales et financières. Je n’ai pas honte… c’est comme ça la vie et on continue.

donc je demande des dons pour obtenir cette chirurgie après avoir retiré l’implant. Je sais que c’est cher mais c’est une reconstruction totale des seins et des mamelons.»