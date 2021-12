Nigeria : un policier ivre arrêté et soumis à un procès

Un policier qui semblait ivre dans une vidéo virale a été arrêté par le commandement de la police de l’État d’Osun au Nigeria pour indiscipline présumée.

Onatunde, qui a été capturé dans une vidéo virale répondant aux questions d’un homme dont le visage n’a pas été enregistré, semblait très ivre et était incohérent dans ses réponses. Toujours dans la vidéo, le policier a révélé d’où il venait, mais n’a pas divulgué sa mission. Le responsable des relations publiques de la police de l’État, Yemisi Opalola, a déclaré mercredi 15 décembre que le policier avait été arrêté et détenu pour cette affaire et « est actuellement soumis à un procès en salle ordonnée ».

« Le commandement de la police de l’État d’Osun, dans ses efforts continus pour débarrasser le commandement de toutes les formes de comportements contraires à l’éthique, d’actes non professionnels et d’indiscipline, a identifié, arrêté et détenu le policier, le sergent Onatunde Joba qui était ivre et dont la vidéo est devenue virale. L’enquête et les mesures disciplinaires ont commencé. Le commissaire de police, Olawale Olokode, utilise ce média pour déclarer que les mesures disciplinaires strictes auxquelles il serait confronté serviront de dissuasion pour d’autres officiers de son genre. Le commandement sous sa direction ne tolérera aucun acte susceptible de ternir l’image de la Force ou d’inconvenant d’un policier », a déclaré Yémisi Opalola.