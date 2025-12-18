Nigeria : un influenceur TikTok arrêté après un accident filmé en direct

L’affaire a rapidement enflammé les réseaux sociaux. À Lagos, la police de l’État a interpellé Habeeb Hamzat, influenceur très suivi sur TikTok connu sous le nom de Peller, après la diffusion d’une vidéo le montrant en train de conduire dangereusement lors d’un direct. Les images, tournées le dimanche 14 décembre 2025, montrent un accident survenu alors que la scène était retransmise en ligne.

Dans un communiqué publié mardi, la police indique que l’arrestation fait suite à la vive indignation suscitée par la vidéo. Les autorités estiment que le comportement de l’influenceur a mis en danger sa propre vie ainsi que celle des autres usagers de la route. Un acte jugé « extrêmement irresponsable », qui aurait pu, selon elles, entraîner des pertes humaines.

Le dossier a été transmis au Département d’enquête criminelle de l’État (SCID), chargé de mener des investigations approfondies avant une présentation devant la justice. Les conclusions de l’enquête seront rendues publiques, a précisé la police.

Profitant de l’affaire, le commissaire de police de Lagos, Olohundare Jimoh, a lancé un avertissement clair aux influenceurs et créateurs de contenu. Il appelle à une utilisation responsable des plateformes numériques et rappelle que la recherche de visibilité ne saurait justifier des comportements dangereux ou illégaux.