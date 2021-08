Nigeria : «Tout le monde sait que je ne mens pas», le chanteur nigérian Kizz Daniel

Dans une tentative de promouvoir sa nouvelle chanson Lie, Kizz Daniel a affirmé qu’il ne mentait pas et que tout le monde savait qu’il ne mentait pas.

Le King Of Love faisant la promotion de sa chanson sur Twitter a affirmé qu’il ne ment pas et tout le monde le sait et c’est quelque chose que nous avons du mal à croire parce que presque tout le monde ici sur terre a menti d’une manière ou d’une autre.

Certaines personnes mentent pour de bonnes raisons juste pour obtenir un résultat bon ou positif plus tard tandis que d’autres mentent pour leurs raisons égoïstes, mais que Kizz Daniel prétende qu’il ne ment pas en ajoutant que tout le monde le sait est assez incroyable.

Nous savons que c’est une façon de promouvoir son nouveau single Lie donc il voulait dire quelque chose qui va dans le sens mais le fait qu’il ait prétendu ne jamais être un menteur en disant que tout le monde sait qu’il ne ment pas est juste autre chose.

Nous savons tous que la plupart de ces célébrités mentent d’une manière ou d’une autre pour les favoriser et même si Kizz Daniel n’est pas comme la plupart d’entre elles, nous pensons qu’il a peut-être menti quelque part à un moment particulier où les choses n’allaient pas dans son sens.

Personne ne peut discuter avec Kizz Daniel quand il s’agit de faire de la bonne musique qui touche le cœur en ce qui concerne l’amour et les relations, mais prétendre ne pas mentir est autre chose car même certaines des paroles de sa chanson Lie sont des mensonges.