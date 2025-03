Nigeria : « On m’a accusé de boire du sang », Rema face aux rumeurs les plus folles

La star montante de l’Afrobeats, Rema, a récemment fait des révélations sur les rumeurs les plus extravagantes qui circulent à son sujet. Dans une interview accordée à « Rolling Stone », l’artiste nigérian, nommé aux Grammy Awards, a évoqué les accusations les plus surprenantes qu’il a pu lire sur internet.

Parmi ces rumeurs, Rema a notamment été accusé de faire partie des , d’adorer le diable et même de boire du sang. Des accusations qui, selon lui, ont eu un impact sur sa carrière : « On a inventé des histoires comme quoi j’étais un Illuminati, que j’adorais le diable et que je buvais du sang. Je perds certainement des fans qui croient tout ce qu’ils voient », a-t-il déclaré.

Le chanteur, connu pour des tubes comme « Calm Down », a souligné l’impact de ces rumeurs sur son public. « Certaines personnes croient tout ce qu’elles voient sur Internet, sans se poser de questions. C’est difficile à gérer, mais je reste concentré sur ma musique et ma vérité », a-t-il ajouté.

Au-delà des rumeurs, Rema a également partagé un aspect plus personnel de sa vie, expliquant pourquoi il porte des pendentifs en mémoire de son père et de son frère, tous deux décédés. Ces pertes marquent un tournant dans sa vie, et il porte ces bijoux comme un rappel constant des épreuves qu’il a traversées.

« C’est un moment sombre qui a changé ma vie, alors je porte toujours cette chaîne, surtout parce que je ne veux jamais oublier. Quand il se passe quelque chose de fou ou de fantastique, je me rappelle toujours : “Reconnais les épreuves que tu as traversées”, parce que, franchement, les gens oublient », a-t-il déclaré.