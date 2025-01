Nigeria : «Ma vie est meilleure après la mort de Mohbad», affirme son père

Dans une déclaration surprenante, Joseph Aloba, le père du défunt chanteur Mohbad, a révélé que sa vie a connu une amélioration significative depuis la disparition de son fils. Cette confession a été faite lors d’une interview exclusive avec le célèbre animateur Akin Abolade.

Joseph Aloba a exprimé que, bien que la mort de Mohbad ait été une tragédie, elle a paradoxalement apporté une nouvelle ère de soutien et de bénédictions dans sa vie. Il a attribué cette transformation à une combinaison de l’esprit de Mohbad et de l’intervention divine.

«Je peux vous dire que oui, ma vie s’est améliorée après la mort de Mohbad parce qu’il est mon ami», a confié Aloba. Il a souligné que Mohbad avait des plans ambitieux pour lui, mais qu’il n’avait pas eu l’occasion de les réaliser avant son décès prématuré.

«Après sa mort, c’est l’esprit de Mohbad et celui de Dieu qui se sont combinés pour envoyer des gens pour m’aider», a-t-il poursuivi. Il a mentionné avoir reçu des cadeaux substantiels, y compris une voiture et divers autres biens essentiels, qui lui ont été offerts par des bienfaiteurs après la mort de son fils.

Joseph Aloba a ajouté : «Même la voiture et tout ce que j’ai maintenant, ce sont des gens qui me les ont donnés et c’est au-delà de l’ordinaire. C’est donc l’esprit de Mohbad et de Dieu qui a conduit ces gens à me donner tout ce que j’ai maintenant.» Il a souligné que ces aides étaient ce que Mohbad avait voulu faire pour lui, mais qu’il n’avait pas été «autorisé» à le faire de son vivant.

Retour sur les circonstances troubles du décès de Mohbad

Mohbad est décédé le 12 septembre 2023 à l’âge de 27 ans dans des circonstances qui restent floues. Après sa mort, son corps a été rapidement inhumé selon les rites islamiques, ce qui a suscité beaucoup de questions et de spéculations parmi ses fans et le public. En réponse à ces interrogations, la police de l’État de Lagos a exhumé son corps pour une autopsie afin d’élucider les causes exactes de son décès.

Les investigations ont révélé que Mohbad avait reçu plusieurs injections administrées par une infirmière non autorisée, Feyisayo Ogedemgbe, pour traiter un malaise, ce qui aurait conduit à des complications fatales.

Des enquêtes supplémentaires ont impliqué plusieurs personnes, notamment Naira Marley, le patron de son ancien label «Marlian Records», Sam Larry, et son ami d’enfance Primeboy, dans des accusations de harcèlement et de menaces qui auraient contribué à la détérioration de sa santé mentale et physique.

La mort de Mohbad a provoqué une onde de choc au Nigeria, où il était très populaire, et a mené à des manifestations pour la justice, ainsi qu’à des appels à une meilleure régulation de l’industrie musicale pour protéger les artistes.