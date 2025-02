Nigeria : les playlists de chagrin d’amour en hausse de 626 % sur Spotify

Spotify a annoncé jeudi une augmentation massive des écoutes de chansons tristes au Nigeria pendant la période de la Saint-Valentin. Entre 2022 et 2024, le nombre de streams de titres évoquant le chagrin d’amour a bondi de 626 %.

Cette information a été partagée par Phiona Okumu, responsable de la musique chez Spotify pour l’Afrique subsaharienne. Selon elle, «les Nigérians utilisent leurs playlists pour exprimer leurs émotions, et les chansons tristes sont de plus en plus populaires. Cette Saint-Valentin, l’amour et la peine vont de pair.»

Les hommes plus touchés que les femmes

Un détail surprenant ressort des données : les hommes nigérians écoutent plus de chansons tristes que les femmes. En 2024, leur taux d’écoute a augmenté de 362 %, contre 169 % pour les femmes. «Cela montre peut-être que les hommes ressentent plus fortement le chagrin d’amour et utilisent la musique pour gérer leurs émotions en privé», explique Phiona Okumu.

La Saint-Valentin, entre amour et chagrin

Si la Saint-Valentin est souvent associée à la romance, ces chiffres rappellent que c’est aussi une période difficile pour ceux qui vivent une rupture ou une déception amoureuse. «Le chagrin d’amour est plus présent qu’on ne le pense, même s’il est moins visible que les célébrations», ajoute-t-elle.