Nigeria : «Le statut de milliardaire ne s’obtient pas grâce au sport», Anthony Joshua

Le boxeur professionnel nigérian-britannique, Anthony Joshua, double champion du monde des poids lourds, a récemment partagé des réflexions incisives sur les réalités financières du monde du divertissement et du sport.

Dans un message posté sur sa page Snapchat, Joshua a mis en garde les artistes et les sportifs contre le mirage de la richesse que la célébrité peut faire miroiter, affirmant que le véritable statut de milliardaire ne se construit pas uniquement sur des exploits sportifs ou des succès musicaux.

«Pour atteindre le statut de milliardaire, ce ne sera pas grâce au sport, à la musique ou au divertissement», a-t-il écrit. Joshua insiste sur l’importance de se concentrer sur d’autres aspects essentiels comme «la durabilité, les livres et l’éthique des affaires.»

Forbes a dressé la liste de quelques artistes et sportifs devenus milliardaires, parmi lesquels on trouve des noms comme Jay-Z, Rihanna, Taylor Swift dans la musique, et Tiger Woods, Michael Jordan, LeBron James dans le sport.

Cependant, même pour ces personnalités, la majorité de leur richesse provient souvent de diversifications commerciales, d’investissements immobiliers, ou de marques personnelles et non directement de leur art ou de leurs performances sportives.

Joshua, avec son expérience, propose une vision pragmatique de la célébrité, encourageant ses pairs à ne pas se perdre dans le «battage médiatique» mais à envisager leur carrière dans une perspective plus large, durable et financièrement avisée.