Nigeria : le chanteur Burna Boy dément une croyance insolite sur son succès

Le chanteur nigérian Burna Boy a récemment répondu avec humour à une rumeur insolite qui circule à son sujet. Certains affirment que son succès serait lié à ses aisselles non rasées.

Dans une interview accordée à Apple Music, l’artiste a commenté cette idée avec ironie : « Les gens pensent que mon pouvoir réside dans mes aisselles parce que je ne me rase pas. Au Nigeria, on entend des choses insensées. Certains pensent que c’est du vaudou, comme si mon pouvoir résidait dans mes aisselles », a-t-il raconté en riant.

Ces spéculations sont nées de photos de Burna Boy, bras levés, largement relayées sur les réseaux sociaux. Des clichés qui ont donné naissance à des théories farfelues, mêlant superstition et humour, et qui ont suscité de nombreuses réactions parmi ses fans et sur la scène médiatique nigériane.

« J’ai même essayé de voir si c’était vrai », a poursuivi le chanteur. « Mais ce n’est qu’une connerie. » Burna Boy insiste ainsi sur le fait que sa réussite est le fruit de son travail, de son talent et de sa créativité, et non d’aucune pratique mystique ou rituel insolite.