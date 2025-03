Nigeria : la chanteuse Ayra Starr fait ses débuts à Hollywood

La chanteuse nigériane Ayra Starr, déjà célèbre pour ses succès musicaux, franchit une nouvelle étape dans sa carrière en faisant ses premiers pas à Hollywood. Après avoir conquis les charts avec son style unique et sa voix envoûtante, la jeune artiste s’apprête à briller sur le grand écran.

Ayra Starr a été choisie pour jouer dans l’adaptation cinématographique du roman à succès «Children of Blood and Bone», écrit par Tomi Adeyemi. Ce projet ambitieux réunit des stars internationales telles que Viola Davis, Cynthia Erivo et Idris Elba. « C’est un rêve qui se réalise », a confié la chanteuse, visiblement ravie de cette opportunité.

Cette transition vers le cinéma n’est pas une surprise pour ceux qui suivent de près la carrière d’Ayra Starr. Après avoir fait ses débuts dans l’industrie cinématographique nigériane, Nollywood, elle prouve une fois de plus sa polyvalence. « Je suis honorée de faire partie de ce projet incroyable et impatiente de montrer ce que je peux faire », a-t-elle déclaré.

Une artiste aux multiples talents

Ayra Starr rejoint ainsi une liste prestigieuse d’artistes nigérians qui ont réussi à s’imposer à la fois dans la musique et au cinéma. Des noms comme Simi, Yemi Alade, Tiwa Savage et Falz ont également exploré ces deux univers avec succès. « Cela témoigne de la richesse et de la diversité des talents nigérians », a souligné un critique de cinéma.

Depuis ses débuts, la carrière d’Ayra Starr a connu une ascension fulgurante. Son style musical unique et sa voix puissante lui ont valu une place de choix sur la scène internationale. « Elle est l’une des voix les plus influentes de l’afrobeat aujourd’hui », a affirmé un producteur de musique. Son passage à Hollywood confirme son statut d’artiste polyvalente et ambitieuse.

L’adaptation de «Children of Blood and Bone» est l’un des projets les plus attendus du moment. Le roman, acclamé par la critique et les lecteurs, a séduit un public mondial. Pour Ayra Starr, ce rôle représente une occasion en or de démontrer ses talents d’actrice et de conquérir un nouveau public.

« Je suis prête à relever ce défi », a-t-elle assuré. Avec son énergie et sa détermination, la star nigériane pourrait bien marquer le début d’une nouvelle ère dans sa carrière, où elle brillera autant sur les écrans que sur les scènes de concert.