Nigeria : Jarvis explique pourquoi elle n’a pas encore épousé Peller

La créatrice de contenu Jarvis, connue pour son style singulier et sa présence remarquée sur TikTok, s’est confiée sur les raisons qui retardent son union avec son compagnon, le TikToker Peller.

Lors d’un récent direct sur la plateforme, la jeune femme de 23 ans a expliqué que l’âge de son fiancé constituait, pour l’instant, un frein. « Peller pourrait changer un jour et dire que je suis trop vieille pour lui. Je suis assez âgée pour me marier, mais son âge me retient », a-t-elle déclaré, précisant qu’elle souhaitait attendre qu’il gagne en maturité avant de franchir le pas.

De son côté, Peller, 20 ans, affirme être prêt à s’engager et balaie les inquiétudes de sa partenaire. Le couple avait officialisé ses fiançailles en juillet dernier lors d’une interview accordée à Channels TV, suscitant déjà de vifs débats sur les réseaux sociaux.