Nigeria : Hilda Baci réalise un exploit culinaire avec 200 sacs de riz jollof

La cheffe nigériane Hilda Baci a une nouvelle fois marqué les esprits à Lagos en cuisinant 200 sacs de riz pour tenter d’établir un record mondial de la plus grande portion de jollof nigérian. Initialement, elle prévoyait 250 sacs, mais des contraintes techniques l’ont poussée à revoir son plan.

« La marmite et les ingrédients combinés risquaient de dépasser la capacité de 20 000 kilos de la grue et de la balance », a expliqué Baci lors de l’événement organisé à l’Eko Hotels. « Il était plus sûr de rester en dessous de cette limite », a-t-elle ajouté.

Malgré cette réduction, l’exploit reste historique : 4 000 kilos de riz préparés en neuf heures de cuisson, de quoi nourrir environ 20 000 personnes. L’événement a attiré un large public, mêlant gourmets, célébrités et artistes, transformant la tentative de record en véritable célébration populaire.

Hilda Baci a salué le travail de son équipe et de ses partenaires, rappelant qu’il avait fallu près d’un an pour planifier l’opération, dont deux mois de fabrication du pot géant.

Le Guinness World Records à Londres a également envoyé ses encouragements à la cheffe, soulignant l’importance de ce défi culinaire à portée internationale.