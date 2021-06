Nigeria : Aki Pawpaw raconte comment il a grandi sans figure paternelle après la mort mystérieuse de son père

L’acteur de Nollywood Osita Iheme ‘Pawpaw’ a raconté comment il a perdu son père mystérieusement et comment il a grandi sans figure paternelle.

Il a dit que même s’il était très jeune à l’époque et qu’il ne pouvait pas dire grand-chose sur la mort de son père, il savait que son père était un commerçant qui s’occupait de marchandises jusqu’à sa mort dans des circonstances mystérieuses.

Il a déclaré que son père était un chef dans sa communauté et qu’il sait parfaitement qu’il a pris sa confiance et son sang-froid après lui.

«Mon père a été tué mystérieusement. J’ai perdu mon père en 1990 dans des circonstances mystérieuses. J’étais alors très jeune. Je ne peux pas vraiment en dire beaucoup sur lui parce que j’étais encore un bébé quand il est décédé. D’après ce que j’ai appris, c’était un commerçant qui voyageait beaucoup et qui faisait du merchandising.

Il s’assurait que ses enfants étaient bien élevés. Il nous a élevés avec une bonne éducation morale et la crainte de Dieu. Il était ce genre de père. C’était un grand homme. Je ne peux pas dire que c’est ce qui l’a tué. Il vient de rentrer chez lui et on nous a dit qu’il était mort.

J’ajoute qu’il était chef dans sa communauté. J’ai pris après lui son sang-froid et sa confiance. Il a son propre esprit et il dirait à n’importe qui ce qui ne va pas sur son visage. J’ai également pris la capacité d’être indépendant et de me débrouiller seul de lui.

Il n’y avait pas de figure paternelle à part ma mère. Tout ce qui a façonné ma personnalité, je l’ai reçu de ma mère. Elle était également occupée à jouer différents rôles dans nos vies en même temps ; fournir notre pain quotidien et tout ça. L’homme me manque parce que je me souviens des histoires que mes aînés m’ont racontées sur la façon dont il les disciplinerait.

De son côté, ma mère n’était pas une dame de fer. Je ne me souviens pas beaucoup de la façon dont il est mort, mais je leur ai demandé ce qui n’allait pas. Je me souviens juste que ma mère pleurait ce matin-là en appelant mon père, l’avocat Ndigbo, un nom que mon défunt père a gagné pour avoir été médiateur dans la communauté.

Fait intéressant, j’ai eu un pressentiment de la mort de mon père dans un rêve. Dans mon rêve, j’ai vu que j’avais perdu mon père. Quand je me suis réveillé, j’ai partagé mon rêve avec eux sans savoir qu’il s’était déjà produit la nuit précédente.»